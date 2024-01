LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel in DIRETTA: prosegue lo studio della Streif per Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima prova di ieri

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima prova della discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023-2024. Dopo il primo assaggio di ieri, gli “Uomini-jet” tornano in azione sulla mitologica pista Streif.

Il via dell’allenamento sarà dato alle ore 11.30, in vista di un fine settimana di grande importanza. Dopo la terza, ed ultima prova, in programma nella giornata di domani, da venerdì 19 gennaio si inizierà a fare sul serio con la prima discesa alle ore 11.30. Sabato 20 gennaio, poi, seconda discesa sempre alle ore 11.30, mentre domenica 21 gennaio si chiuderà il programma con lo slalom (10.30 prima manche, 13.30 seconda).

Nella prima prova disputata ieri il migliore è risultato Cameron Alexander, ma gli italiani hanno fatto vedere buone cose. Mattia Casse ha chiuso al terzo posto, Florian Schieder in nona, quindi Pietro Zazzi e Dominik Paris hanno completato il loro allenamento subito fuori dalla top10. Non ha forzato, a sua volta, Marco Odermatt. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento! Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...