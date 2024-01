Sport in tv oggi (lunedì 1° gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi lunedì 1° gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il nuovo anno si apre con il Tour de Ski: grande spettacolo con lo sci di fondo a Dobbiaco. Prosegue la Tournée dei Quattro Trampolini: Capodanno con la gara di Garmisch per gli appassionati di salto con gli sci. Continua la United Cup in Australia e scattano i primi tornei di tennis della stagione.

Da non perdere i Mondiali di freccette giunti ai quarti di finale, l’X20 Trofee di ciclocross a Baal, la Coppa del Mondo di salto con gli femminile a Obersdorf e il calcio estero. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 1° gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 1° gennaio

00.30 TENNIS (United Cup, fase a gironi) – Croazia-Norvegia (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

01.00 TENNIS – WTA 250 Auckland, primo turno (diretta streaming su WTA Tv)

02.00 TENNIS – ATP 250 Brisbane, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Fucsovics (ore 02.00)

02.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv). Bronzetti-Krueger (ore 02.00)

02.20 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Minnesota Vikings-Green Bay Packers (diretta streaming su DAZN)

03.00 TENNIS (United Cup, fase a gironi) – Polonia-Spagna (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

07.00 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, primo turno (diretta streaming su Tennis Tv)

07.30 TENNIS (United Cup, fase a gironi) – Francia-Germania (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 TENNIS (United Cup, fase a gironi) – Repubblica Ceca-Serbia (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 20 km inseguimento in tecnica libera maschile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 20 km inseguimento in tecnica libera femminile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 FRECCETTE – Mondiali, quarti di finale (diretta streaming su DAZN)

13.30 CALCIO (Championship inglese) – Sunderland-Preston (diretta streaming su DAZN)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Baal (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Garmisch-Partenkirchen, fase finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Baal (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 FRECCETTE – Mondiali, quarti di finale (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Seattle Kraken-Vegas Golden Knights (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (NBA) – New York Knicks-Minnesota Timberwolve (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Foto: FISI/Pentaphoto

