Tour de Ski oggi, 20 km pursuit Dobbiaco 2024: orari 1° gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguirà oggi, lunedì 1° gennaio, a Dobbiaco, in Italia, il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, continuerà con le 20 km pursuit in tecnica libera. Alle ore 10.00 spazio agli uomini, mentre alle ore 12.30 sarà la volta delle donne.

Per l’Italia restano in gara dodici azzurri: tra le donne saranno in gara cinque italiane, mentre tra gli uomini saranno alla partenza sette elementi. Di seguito il programma odierno con gli orari del Tour de Ski 2024 valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

Le 20 km pursuit tl saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD e Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO TOUR DE SKI OGGI

Lunedì 1° gennaio 2024 – Dobbiaco (Italia)

10.00 Pursuit 20 km tl maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

12.30 Pursuit 20 km tl femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST 20 KM PURSUIT MASCHILE

1 VALNES Erik NOR 0:00

2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +0:04

3 OGDEN Ben USA +0:28

4 HYVARINEN Perttu FIN +0:38

5 VUORINEN Lauri FIN +0:53

6 BURMAN Jens SWE +1:09

7 POROMAA William SWE +1:18

8 NYENGET Martin Loewstroem YC NOR +1:24

9 PELLEGRINO Federico ITA +1:24

10 KLEE Beda SUI +1:25

11 MOCH Friedrich GER +1:25

12 SCHUMACHER Gus USA +1:28

13 CHAPPAZ Jules FRA +1:30

14 LAPALUS Hugo YC FRA +1:31

15 HAEGGSTROEM Johan SWE +1:32

16 JENSSEN Jan Thomas NOR +1:34

17 RUUSKANEN Arsi FIN +1:39

18 GOLBERG Paal NOR +1:40

19 ANGER Edvin U23 SWE +1:40

20 SCHELY Theo FRA +1:44

21 FAEHNDRICH Cyril SUI +1:44

22 CYR Antoine CAN +1:46

23 BARP Elia U23 ITA +1:46

24 VUORELA Markus YC FIN +1:48

25 STOELBEN Jan U23 GER +1:48

26 HALFVARSSON Calle SWE +1:49

27 GROND Valerio SUI +1:52

28 NOTZ Florian GER +1:52

29 BERGLUND Gustaf SWE +1:52

30 BOEGL Lucas GER +1:58

31 JOHANSSON Leo SWE +2:00

32 SOSSAU Anian GER +2:00

33 MANIFICAT Maurice YC FRA +2:01

34 DOENNESTAD Henrik NOR +2:05

35 LINDHOLM Remi FIN +2:06

36 WIGGER Nicola U23 SUI +2:08

37 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR +2:09

38 VERMEULEN Mika AUT +2:09

39 PRALONG Candide SUI +2:09

40 TOENSETH Didrik NOR +2:10

41 BABA Naoto YC JPN +2:11

42 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +2:20

43 FELLNER Adam CZE +2:21

44 GISSELMAN Truls U23 SWE +2:21

45 YOUNG Andrew GBR +2:23

46 PATTERSON Scott USA +2:24

47 BOURDIN Remi U23 FRA +2:29

48 ALEV Alvar Johannes EST +2:29

49 CAROLLO Martino U23 ITA +2:32

50 NOECKLER Dietmar ITA +2:32

51 SALVADORI Giandomenico ITA +2:32

52 McMULLEN Zanden U23 USA +2:34

53 KASTNER Marius U23 GER +2:40

54 LAPIERRE Jules FRA +2:41

55 MUSGRAVE Andrew GBR +2:42

56 MAKI Joni FIN +2:45

57 VENTURA Paolo YC ITA +2:47

58 LEVEILLE Olivier U23 CAN +2:47

59 HIMMA Martin YC EST +2:48

60 HIROSE Ryo YC JPN +2:48

61 FOETTINGER Michael AUT +2:53

62 JENSSEN Matz William U23 NOR +2:55

63 MOSER Benjamin AUT +2:58

64 SCHAAD Roman SUI +2:59

65 LICEF Miha SLO +3:01

66 SAVARY Antonin U23 SUI +3:01

67 JAY Renaud FRA +3:02

68 DAPRA’ Simone ITA +3:05

69 BOLGER Kevin USA +3:09

70 EVENSEN Ansgar NOR +3:11

71 ROJO Imanol YC ESP +3:19 (Onda: 3:15)

72 KAESER Erwan SUI +3:21 (Onda: 3:15)

73 KORGE Kaarel Kasper EST +3:35 (Onda: 3:15)

74 BURY Dominik YC POL +3:37 (Onda: 3:15)

75 CHANAVAT Lucas FRA +3:39 (Onda: 3:15)

76 RIEBLI Janik SUI +3:43 (Onda: 3:15)

77 STAREGA Maciej POL +4:09 (Onda: 3:15)

78 DANIELSSON Emil U23 SWE +4:16 (Onda: 3:15)

79 DE CAMPO Seve AUS +4:17 (Onda: 3:15)

80 KARPOV Fedor KAZ +4:18 (Onda: 3:15)

81 LYUFT Ivan KAZ +4:37 (Onda: 3:15)

82 GRIDIN Nikita KAZ +4:43 (Onda: 3:15)

83 LOCKE Julien CAN +4:50 (Onda: 3:15)

84 KOVALYOV Vladislav YC KAZ +4:53 (Onda: 3:15)

85KONYA Adam HUN +5:15 (Onda: 3:15)

86 SKENDER Marko U23 CRO +8:19 (Onda: 3:15)

STARTLIST 20 KM PURSUIT FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA 0:00

2 CARL Victoria GER +0:07

3 SVAHN Linn YC SWE +0:11

4 SUNDLING Jonna SWE +0:19

5 NISKANEN Kerttu FIN +0:28

6 BRENNAN Rosie USA +0:35

7 RIBOM Emma YC SWE +0:38

8 HENNIG Katharina GER +0:58

9 WENG Heidi NOR +1:07

10 PARMAKOSKI Krista FIN +1:11

11 KARLSSON Frida YC SWE +1:11

12 RYDZEK Coletta GER +1:12

13 SLIND Astrid Oeyre NOR +1:15

14 FAEHNDRICH Nadine SUI +1:16

15 ILAR Moa SWE +1:18

16 STADLOBER Teresa AUT +1:21

17 EIDUKA Patricija LAT +1:22

18 ANDERSSON Ebba SWE +1:28

19 KALVAA Anne Kjersti NOR +1:36

20 MYHRVOLD Mathilde NOR +1:42

21 JOENSUU Jasmi YC FIN +1:44

22 WENG Lotta Udnes YC NOR +1:45

23 GAL Melissa FRA +1:51

24 FINK Pia GER +1:56

25 BERGANE Margrethe U23 NOR +1:59

26 LOHMANN Lisa GER +2:01

27 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +2:03

28 HAGSTROEM Johanna SWE +2:05

29 HENRIKSSON Sofia SWE +2:05

30 SKISTAD Kristine Stavaas NOR +2:12

31 GANZ Caterina ITA +2:16

32 McCABE Novie U23 USA +2:16

33 THEODORSEN Silje NOR +2:17

34 JANATOVA Katerina CZE +2:19

35 CLAUDEL Delphine FRA +2:19

36 STEINER Desiree SUI +2:20

37 KYLLONEN Anne FIN +2:22

38 WEBER Anja U23 SUI +2:24

39 UREVC Eva SLO +2:32

40 COMARELLA Anna ITA +2:33

41 DAHLQVIST Maja SWE +2:37

42 KREHL Sofie GER +2:37

43 DI CENTA Martina ITA +2:40

44 QUINTIN Lena FRA +2:41

45 LAUKLI Sophia USA +2:46

46 DUCORDEAU Juliette FRA +2:46

47 KAELIN Nadja U23 SUI +2:46

48 GIMMLER Laura GER +2:51

49 MANDELJC Anja SLO +2:52

50 RYYTTY Vilma U23 FIN +3:07 (Onda: 3:00)

51 FISCHER Lea SUI +3:15 (Onda: 3:00)

52 SMITH Samantha U23 USA +3:16 (Onda: 3:00)

53 INGESSON Lisa U23 SWE +3:29 (Onda: 3:00)

54 MEIER Alina SUI +3:31 (Onda: 3:00)

55 KERN Julia USA +3:39 (Onda: 3:00)

56 MARCISZ Izabela POL +3:43 (Onda: 3:00)

57 WERRO Giuliana SUI +3:52 (Onda: 3:00)

58 SANFILIPPO Federica ITA +4:04 (Onda: 3:00)

59 MONSORNO Nicole ITA +4:08 (Onda: 3:00)

60 SHALYGINA Kseniya KAZ +4:55 (Onda: 3:00)

61 RIEDENER Nina LIE +5:08 (Onda: 3:00)

62 STEPASHKINA Nadezhda KAZ +5:28 (Onda: 3:00)

63 RYAZHKO Darya KAZ +6:26 (Onda: 3:00)

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...