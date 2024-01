Sollevamento pesi, le entry list ufficiali degli Europei 2024: presenti tutti i big azzurri, Massidda si testa nei -67 kg

A meno di un mese dall’inizio della manifestazione, è stata pubblicata la lista ufficiale dei partecipanti ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in programma a Sofia dal 12 al 20 febbraio. Grande attesa per la rassegna continentale, che rappresenta per molti il penultimo evento a disposizione nel periodo di qualificazione olimpica a Parigi 2024.

L’Italia si presenterà nella capitale bulgara con una squadra ambiziosa composta da 9 atleti (più una riserva, Cristiano Giuseppe Ficco nei -89 kg), di cui 5 donne e 4 uomini. In campo femminile saranno impegnate ovviamente le tre big in bilico per il pass a cinque cerchi: Giulia Imperio nei -49 kg, Lucrezia Magistris nei -59 kg e Giulia Miserendino nei -71 kg.

Convocate per l’occasione anche due giovani emergenti che proveranno a ben figurare in categorie non olimpiche: Celine Delia nei -55 kg e Genna Toko Kegne nei -76 kg. Selezione tricolore che al maschile schiererà Sergio Massidda nei -67 kg e non nei suoi -61 kg, Mirko Zanni nei -73 kg, Oscar Reyes Martinez nei -81 kg e Nino Pizzolato nei -89 kg.

Di seguito è possibile consultare le entry list di tutte le categorie di peso agli Europei di pesistica olimpica 2024.

Foto: FIPE

