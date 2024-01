Skicross, Coppa del Mondo: Deromedis quinto in qualifica a St.Moritz. Dentro altri due azzurri

Simone Deromedis ha centrato il quinto posto nelle qualifiche di St.Moritz, località svizzera che ospita questo fine settimana la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross.

Un po’ come accaduto la scorsa settimana in Canada, il Campione del Mondo ha dimostrato una buona condizione di forma nella prova in solitaria, iniziando con non poca fatica e migliorando nel corso del tracciato. Alla fine il cronometro dirà 1:05.89, con un ritardo di +0.79 rispetto al leader Reece Howden, dominatore in 1:05:10.

Secondo posto poi per Adam Kappacher (+0.62), il quale ha regolato Sandro Lohner (+0.69) e Tyler Wallasch (+0.69). Buona quindicesima posizione poi per Federico Tomasoni, il quale ha rimediato un gap di 1.27, dimostrando ormai un ritmo costante in pista. Buone risposte poi da Edoardo Zorzi, diciassettesimo con +1.34, mentre Davide Cazzaniga è nuovamente fuori per un soffio piazzandosi al trentatreesimo posto in +1.74. Nulla da fare infine anche per Yanick Gunsch e Dominik Zuech, rispettivamente trentanovesimo e quarantesimo con +1.94 e +1.99,

In campo femminile svetta la padrona di casa Saskja Lack, precedendo il trittico canadese formato da Mariielle Thompson (+0.07), Hannah Schmidt (+0.67) e Brittany Phelan (+0.70). Assente il fenomeno Sandra Naeslund. squalificata invece Marielle Berger Sabbatel. Le finali cominceranno domani alle ore 12:15.

