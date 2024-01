Sinner-Van de Zandschulp, Australian Open 2024: programma, orario, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Domenica 14 gennaio, dalle 02.00 italiane, ci sarà l’esordio di Jannik Sinner negli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) inizierà il proprio percorso a Melbourne giocando contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Non sarà un primo turno semplice per Sinner, tenendo conto delle qualità del suo avversario.

Van de Zandschulp è il classico giocatore che tanto basa sulla potenza del suo servizio e potrebbe rappresentare un’insidia soprattutto per via della velocità del campo a suo favore. Sinner dovrà essere abile sia in fase di risposta, nella lettura delle traiettorie del suo rivale, che nei propri turni in battuta. La costanza di rendimento messa in mostra negli ultimi mesi del 2023 con quest’ultimo fondamentale potrebbe rivelarsi decisiva per dargli la serenità necessaria.

Non ci sono precedenti tra i due e questo sarà un altro elemento da considerare nel match. Jannik si è avvicinato allo Slam senza disputare partite ufficiali, ma dando segnali positivi nel corso del Kooyong Classic (torneo di esibizione a Melbourne), mentre l’olandese ha giocato a Hong Kong e ad Auckland senza impressionare particolarmente. Vedremo cosa accadrà in questo incontro.

La partita tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-VAN DE ZANDSCHULP AUSTRALIAN OPEN 2024

Domenica 14 gennaio

Rod Laver Arena – 02.00 italiane

[4] Jannik Sinner (ITA) vs Botic van de Zandschulp (NED)

[8] Maria Sakkari (GRE) vs Nao Hibino (JPN)

Non prima delle 09.00 italiane

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Dino Prizmic [Q] (CRO)

[2] Aryna Sabalenka (BLR) vs Ella Seidel [Q] (GER)

SINNER-VAN DE ZANDSCHULP AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Grant Treeby

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...