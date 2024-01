Sinner-Rublev, chi è favorito agli Australian Open? Quote per le scommesse perentorie

Jannik Sinner se la dovrà vedere con Andrey Rublev ai quarti di finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha surclassato il russo Karen Khachanov in tre set e ora sarà chiamato a sfidare un altro russo di elevata caratura, attuale numero 5 del ranking ATP reduce dalla battaglia contro Alex de Minaur decisa al quinto set. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, dove il numero 4 del mondo cercherà di fare la differenza per meritarsi la semifinale nel primo Slam della stagione. L’altoatesino conduce per 4-2 nei precedenti e proverà ad allungare il divario sul cemento di Melbourne.

Jannik Sinner partirà con i favori del pronostico, come gli era già successo nei quattro turni precedenti. Questa volta, però, la forbice nei confronti dell’avversario si è ridotta per quanto riguarda le quote scommesse. I bookmakers hanno infatti quotato la vittoria di Jannik Sinner a 1,27 (scommettendo 10 euro se ne vincono 12,70), delineando in maniera chiara quale dovrebbe essere l’andamento dell’incontro secondo le loro elaborazioni matematiche. Gli allibratori hanno invece alzato la posta in palio per il successo di Andrey Rublev, che è quotato a 3,75: puntando 10 euro se ne vincerebbero 37,50.

In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. Il numero 1, detentore del trofeo, è ampiamente favorito e infatti la sua vittoria è quotata ad appena 1,09, mentre l’exploit dell’americano (capace di eliminare il greco Stefanos Tsitsipas) verrebbe premiato sette volte la posta messa sul piatto.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-RUBLEV

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,27

Quota vittoria Andrey Rublev: 3,75

Foto: Lapresse