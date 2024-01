Sinner-de Jong, le quote per le scommesse: bookmakers a senso unico per gli Australian Open

Jannik Sinner affronterà Jesper de Jong al secondo turno degli Australian Open 2024. Il tennista italiano scenderà in campo questa notte (ore 02.00) per fronteggiare il qualificato olandese. L’altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico e cercherà un nitido successo dopo quello ottenuto con l’altro olandese Botic van de Zandschulp. L’azzurro vuole farsi strada sul cemento di Melbourne e ha già messo nel mirino il terzo turno, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il colombiano Galan e l’argentino Baez, preludio a un possibile e annunciato ottavo di finale contro lo statunitense Tiafoe.

Il 22enne, numero 4 al mondo, incrocerà il 23enne, numero 161 del ranking ATP. Jannik Sinner è il favorito d’obbligo anche per i bookmakers e infatti le quote per le scommesse parlano chiaro: la vittoria del giocatore italiano è praticamente data per scontata visto che viene data a 1,02. Il successo di de Jong è quotato addirittura a 13: è il più alto dell’intera giornata di mercoledì 17 gennaio per quanto riguarda il primo Slam della stagione.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-DE JONG

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,02.

Quota vittoria Jesper de Jong: 13,00.

Foto: Lapresse

