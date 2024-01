Sinner favorito indiscusso contro Baez? Le quote per le scommesse e una forbice smisurata

Jannik Sinner affronterà Sebastian Baez al terzo turno degli Australian Open 2024. Il tennista italiano scenderà in campo questa notte (ore 02.00) per fronteggiare il rognoso argentino in un confronto che potrebbe rivelarsi molto insidioso. L’altoatesino partirà comunque con i favori del pronostico e cercherà di battere il numero 29 del ranking ATP, in modo da meritarsi gli ottavi di finale sul cemento di Melbourne. Il numero 4 al mondo incrocerà il numero 29 del ranking ATP, dunque sulla carta si preannuncia una partita intensa, anche perché Sinner ha vinto in rimonta l’unico precedente andato in scena tre mesi fa a Shanghai.

Le quote per le scommesse sono decisamente sorprendenti ed evidenziano una forbice molto più ampia del previsto. I bookmakers di Snai danno infatti per certa la vittoria di Jannik Sinner, dato che il successo del tennista italiano è quotato soltanto 1,01. Praticamente non converebbe neanche puntare sull’azzurro, visto che non si riuscirebbe a monetizzare molto. L’affermazione di Sebastian Baez è invece data a 14: nei fatti, secondo gli allibratori, all’argentino servirebbe un’impresa enorme per battere il nostro portacolori e proseguire il suo cammino.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-BAEZ

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,01

Quota vittoria Sebastian Baez: 14,00

Foto: Lapresse