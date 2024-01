Sci alpino, quando e dove le prossime gare? C’è Schladming infrasettimanale, poi Cortina e Garmisch: orari e programma

Messi in archivio i weekend di Kitzbuehel e Jasna, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per una settimana quanto mai intensa. Si inizierà già nella giornata di martedì, dato che il comparto maschile sarà di scena a Schladming. Le nevi austriache, e la Planai, per una volta non avranno in programma solo uno slalom (mercoledì) ma si inizierà con un gigante.

Di pari passo, nella giornata di mercoledì, inizierà il lungo fine settimana di Cortina d’Ampezzo. Dopo due prove della discesa, infatti, si inizierà a fare sul serio sull’Olympia delle Tofane con ben 3 prove veloci. Due discese (venerdì e sabato alle ore 11.00) prima di concludere il programma con un superG nella giornata di domenica (0re 10.30).

Tornando al comparto maschile. dopo Schladming, sarà Garmisch-Partenkirchen a prendere il palcoscenico con due superG sulla celebre pista Kandahar. Il primo si disputerà sabato alle ore 11.45, il secondo domenica alle ore 11.30.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Schladming saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210). Le gare di Cortina (non le prove della discesa che non avranno copertura) saranno disponibili su Rai2 e Eurosport 2 (211). Le gare di Garmisch saranno su RaiSportHD (227 e 58 sgt) e Eurosport 2 (211). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Martedì 23 gennaio

Ore 17.45 prima manche gigante maschile Schladming

Ore 20.45 seconda manche gigante maschile Schladming

Mercoledì 24 gennaio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile Cortina

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Schladming

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Schladming

Giovedì 25 gennaio

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile Cortina

Venerdì 26 gennaio

Ore 11.00 discesa femminile #1 Cortina

Sabato 27 gennaio

Ore 11.00 discesa femminile #2 Cortina

Ore 11.45 superG maschile Garmisch-Partenkirchen

Domenica 28 gennaio

Ore 10.30 superG femminile Cortina

Ore 11.30 superG maschile Garmisch-Partenkirchen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211), Rai2 e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse