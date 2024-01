Sci alpino, Laura Pirovano: “Qualche sbavatura di troppo, ma rispetto a venerdì ho attaccato di più”

Un superG sottotono per Laura Pirovano. La sciatrice azzurra è scivolata fuori dalla top 10 in quel di Altenmarkt nell’ultima gara che chiude il lungo weekend di sci alpino femminile. La sciatrice si è resa artefice di una prova imprecisa e ai microfoni di RAI Sport, l’atleta ha commentato quanto fatto: “C‘è qualche errore da togliere, rispetto a venerdì però sono riuscita ad attaccare di più. Due giorni fa ho avuto un po’ troppo rispetto per la pista, la credevo più difficile di come è realmente. Oggi l’ho attaccata, ma c’è stata qualche sbavatura di troppo“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...