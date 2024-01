Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Kitzbuehel. Vinatzer e Sala le punte azzurre sulla Ganslern

Domenica 21 gennaio la lunga settimana di Kitzbuehel volgerà al termine con lo svolgimento del sesto slalom stagionale valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Dopo un weekend dedicato alla velocità sulla Streif, gli uomini jet del Circo Bianco lasceranno spazio infatti agli specialisti tra i pali stretti sulla Ganslern.

Quest’oggi la FISI ha annunciato la lista degli italiani convocati dal direttore tecnico Max Carca per la gara domenicale in Austria: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Corrado Barbera. Grande attesa soprattutto per Sala e Vinatzer, che hanno già dimostrato in stagione di poter tenere il passo dei migliori su una manche secca.

Sin qui però non è ancora mai arrivato un grande exploit da podio per la squadra azzurra, che va alla ricerca di un risultato importante per dare una svolta all’inverno corrente. L’ultimo successo del Bel Paese nello slalom di Kitzbuehel risale al 2012 con Christian Deville, mentre la top3 più recente sulla Ganslern è quella ottenuta da Patrick Thaler nel 2014.

