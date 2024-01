Sci alpino, cancellate le gare veloci femminili a Garmisch-Partenkirchen: cos’è successo in Baviera

La stagione 2023-2024 dello sci alpino continua a non avere pace. Dopo un inizio di stagione tormentato per le tante cancellazioni, nelle ultime settimane sembrava ritrovata un po’ di continuità, ma il tema principale sono stati i tanti infortuni che hanno tormentati diversi big sia al maschile che al femminile e che hanno messo in evidenza condizioni di gara evidentemente non sicure al 100%.

Il calendario è stato tappezzato da recuperi, cancellazioni, toppe e capovolgimenti e, alle tante difficoltà, si aggiungono altre due gare da recuperare (anche se sarà difficile): si tratta della discesa libera e del Super-G di Garmisch-Partenkirchen al femminile che si dovevano svolgere rispettivamente sabato 3 e domenica 4 febbraio e invece non avranno luogo.

La motivazione, si legge nel comunicato ufficiale della FIS, è da ricercare nelle alte temperature e le difficili condizioni della neve che metterebbero a repentaglio la sicurezza delle atlete. Un’altra disdetta dopo la cancellazione delle gare veloci in quel di Chamonix: nel prossimo fine settimana in questo momento rimane in programma il solo slalom maschile nella località francese.

Women’s Audi FIS Ski World Cup races in Garmisch-Partenkirchen (GER) cancelled.

This is to inform that due to the high temperatures and therefore unfavourable snow conditions the scheduled women’s Audi FIS Ski World Cup races on 3rd-4th February 2024 in Garmisch-Partenkirchen… pic.twitter.com/Q3ISRLn3y0 — FIS Alpine (@fisalpine) January 29, 2024

