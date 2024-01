Sci alpino, cancellate le discese di Chamonix! Cos’è successo alle gare in Francia e il nuovo calendario

Le due discese libere maschili di Chamonix, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, sono state cancellate. Le due gare veloci erano previste per venerdì 2 e sabato 3 febbraio sulla pista francese, ma le alte temperature e le condizioni sfavorevoli della neve hanno costretto gli organizzatori ad annullare il doppio evento nella specialità veloce.

Le discese libere previste originariamente in terra transalpina non dovrebbero essere recuperate nelle prossime settimane, anche perché di recente non sono mancate le polemiche per il calendario sempre più intasato. Al momento resta confermato lo slalom previsto per domenica 4 febbraio. La successiva discesa libera prevista in calendario è quella di Kvitfjell (Norvegia) il 17 febbraio, a cui seguirà quella delle finali a Saalbach (Austria) il 24 marzo.

Dopo Chamonix la Coppa del Mondo proseguirà a Bansko (Bulgaria) dove il 10-11 febbraio sono previsti un gigante e uno slalom. Al momento il leader della Coppa del Mondo di specialità è lo svizzero Marco Odermatt con 516 punti e sei lunghezze di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin. Dominik Paris è terzo a quota 329 e avrebbe potuto fare bene sul pendio francese dopo aver vinto in Val Gardena.

Foto: Lapresse