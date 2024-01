Sci alpino, a Garmisch sarà ancora duello Odermatt-Sarrazin? Gli azzurri provano ad inserirsi

Gennaio è da sempre il mese della velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Manca ancora una classica in programma ed è quella di Garmisch, dove si correrà questo fine settimana e dove saranno in programma due superG. In arrivo dunque un nuovo capitolo del duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, che sono stati capaci di monopolizzare i primi gradini del podio in queste gare veloci.

Un duopolio incredibile e con ogni probabilità anche sulle nevi tedesche si riproporrà lo scontro tra i due. Odermatt non ha mai vinto in carriera a Garmisch e soprattutto è reduce da una delle vittorie più belle ed incredibili della sua carriera, compiendo una clamorosa rimonta nel gigante notturno di Schladming. Una stagione finora irreale quella dello svizzero, che è stato capace di andare sul podio in quattordici delle quindici gare disputate, con una media punti per ogni gara sopra gli ottanta punti. Numeri veramente da assoluto fenomeno.

C’è, però, chi ha saputo tenerli testa in questi ultimi due mesi ed è Cyprien Sarrazin. Il francese è esploso in quel di Bormio e da quel momento non si è più letteralmente firmato, andando a mettere il suo sigillo anche a Wengen e Kitzbuehel (addirittura doppietta in discesa). La stagione della consacrazione per il transalpino, che vuole continuare il suo magico momento anche a Garmisch, cercando di riaprire la lotta per la classifica di specialità dove sicuramente gli pesa lo zero di Bormio.

Il resto del mondo è quasi rimasto sempre a guardare finora contro questi due marziani. Chi ha provato a mettersi in mezzo a loro sono stati soprattutto gli azzurri (oltre all’infortunato Aleksander Aamodt Kilde). Dominik Paris ha un bel feeling con la pista di Garmisch e proverà a giocarsi il podio sulla Kandahar, sognando anche qualcosa in più, anche se servirà la perfezione. Florian Schieder si è intromesso tra loro a Kitzbuehel, ma in superG al momento deve crescere ancora, mentre Mattia Casse è certamente uno che può piazzare l’acuto.

Attenzione anche all’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha vinto il primo superG dell’anno in Val Gardena ed è stato anche l’ultimo vincitore in quel di Garmisch nel 2021. Altri possibili protagonisti possono essere gli austriaci Raphael Haaser e Daniel Hemetsberger (anche se appare in calo) o lo svizzero Justin Murisier, che sta disputando una buonissima stagione con tanti bei piazzamenti.

FOTO: LaPresse