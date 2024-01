“Saranno Campioni”: Simone Porro, un nuovo fratello d’arte in rampa di lancio nel volley

Nella storia dello sport azzurro, esistono molti casi in cui due fratelli abbiano vestito (anche in epoche o discipline diverse) la maglia azzurra: Inzaghi, Baresi, Abbagnale, Stecca, Huber o Coratti, sono solo alcuni dei cognomi famosi nel Bel Paese per questo particolare.

Tuttavia, arrivare a tre fratelli su tre in Nazionale è un’impresa che sfiora il Guinness dei Primati: lo sa bene Barbara Cadei, mamma di Paolo, Luca e Simone Porro. I tre fratelli sono stati infatti chiamati tutti, in categorie d’età differenti, a giocare per le squadre azzurre di pallavolo.

Proprio oggi parleremo del minore della dinastia Porro, Simone. Nato a Voltri (quartiere di Genova) il 1° gennaio 2007, è stato l’ultimo a debuttare in azzurro (esattamente il 3 gennaio 2023, con la Nazionale Under 17 in occasione del torneo Wevza). Con un’altezza di 188 cm ed un peso di 64 kg, Simone gioca nel ruolo di palleggiatore ed è attualmente tesserato per il Treviso Volley (Serie B).

Tutti e tre i fratelli sono cresciuti nel vivaio del Colombo Genova Volley, allenati da Piero Merello, che è stato il protagonista principale della loro crescita sportiva. Fino a quando, ovviamente, hanno dovuto trasferirsi altrove per potersi ritagliare spazio in squadre più blasonate e giocare ad alti livelli.

Da segnalare, inoltre, che l’azzurrino si comporta benissimo anche sulla sabbia: lo scorso settembre ha conquistato il titolo italiano Under 20 di beach volley a Bellaria, in coppia con Bryan Argilagos. Il tutto al termine di una fantastica cavalcata, che li ha portati a battere coppie di giocatori di 3 anni più grandi.

L’ambizione del ligure è smisurata, così come la sua classe e la sua personalità. Da molti addetti ai lavori è indicato come un predestinato nel ruolo di regista. E un po’ lo deve anche a coach Cappelletto, che a Treviso lo ha convinto a cambiare ruolo, visto che prima giocava in attacco. Prendendo come riferimento un altro Simone, Giannelli, il palleggiatore moderno deve anche saper attaccare e questo Porro lo sa benissimo.

La classe del 17enne è venuta fuori durante gli Europei Under 17 della scorsa estate in Montenegro, dove la Nazionale azzurra di categoria (allenata da Monica Cresta) si è laureata Campione d’Europa battendo in finale 3-1 (25-23, 25-19, 20-25, 25-20 i parziali) la Bulgaria. Con la ciliegina sulla torta, di essere eletto miglior palleggiatore e miglior giocatore (MVP) della manifestazione.

Per il futuro Simone possiede le idee chiarissime: ha dichiarato di voler andare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, e di vincerle con la maglia della Nazionale assoluta. Prima di quell’obiettivo, siamo sicuri che verranno moltissime altre ‘prime volte’ ricche di soddisfazioni per questo grandissimo talento.

Maurizio Contino

Foto: CEV

