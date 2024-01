“Saranno Campioni”: Lorenza De Noni, la nuova promessa del mezzofondo veloce

Sulle orme di Gabriella Dorio. Il mezzofondo femminile dell’atletica italiana avrà sempre il marchio indelebile della campionessa veneta, che ha scritto la storia azzurra della specialità. Attualmente ci sono delle talentuose ragazze nel vivaio azzurro che vogliono inseguire i suoi fasti: una di queste atlete risponde al nome di Lorenza De Noni.

Nata il 19 gennaio 2006, De Noni è attualmente tesserata per l’Atletica Silca Conegliano, dove si allena con Massimo Furcas. Figlia d’arte (mamma Veronica Piutti è stata ottocentista azzurra), è una specialista del mezzofondo veloce: spazia dai 400 fino ai 1500 metri, ma è negli 800 che si intravedono i più ampi margini di miglioramento. Lorenza è anche appassionata di sci di fondo e violino.

Già campionessa italiana nel 2021 (categoria Cadette) sulla distanza spuria dei 1000 metri, la veneta si è fatta apprezzare da appassionati ed addetti ai lavori nel 2022, quando ha firmato una splendida doppietta agli EYOF (European Youth Olympic Festival) di Banska Bystrica, in Slovacchia.

Inizialmente, nei “suoi” 800 metri arrivava uno splendido argento con una gran volata in 2:12.49, sulla scia della vincitrice serba Masa Rajic (2:11.95). La ciliegina sulla torta la otteneva giorni dopo, con la staffetta “svedese” a frazioni crescenti (100-200-300-400), dove il suo apporto in batteria (nei 400) è stato fondamentale per avere una miglior corsia in finale e conquistare infine una fantastica medaglia d’oro, insieme alle sue compagne.

Nel 2023 l’azzurrina è stata campionessa italiana allieve degli 800 metri, quarta (sempre negli 800) agli EYOF di Maribor ed ha partecipato inoltre ai Campionati Europei Under 20 di Gerusalemme (dunque in una categoria d’età superiore alla sua). Lo scorso dicembre è stata premiata dal comitato di FIDAL Treviso come atleta dell’anno.

I primati personali della 18enne sono attualmente i seguenti: 56.98 (indoor) e 57.21 (outdoor) nei 400, 2:09.79 (indoor) e 2:06.71 (outdoor) negli 800, 4:30.91 (indoor) e 4:32.17 (outdoor) nei 1500. In questo inizio di stagione agonistica, De Noni è stata convocata per il raduno nazionale giovanile (Tirrenia, dal 3 al 6 gennaio 2024) dal vicedirettore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi.

Il tutto orientato alla preparazione della squadra azzurra che rappresenterà l’Italia ai Mondiali U20 di Lima (27-31 agosto), dove Lorenza vorrà sicuramente continuare a stupirci. Il mirino è già fissato nella sua mente: Los Angeles 2028.

Maurizio Contino

Foto: Francesca Grana/FIDAL