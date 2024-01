“Saranno Campioni”: Elisa Grisoni, la promessa in rampa di lancio del canottaggio

Il canottaggio azzurro, nel corso della storia, ha sempre avuto una marcia in più nel settore maschile rispetto a quello femminile per quanto riguarda i risultati internazionali, tendenza che proprio alle ultime Olimpiadi di Tokio 2020 hanno interrotto Rodini e Cesarini (doppio pesi leggeri), conquistando il primo storico oro femminile nella storia a Cinque Cerchi di questa disciplina.

Proprio in questi anni stanno emergendo delle giovani talentuose atlete, che vogliono continuare a scrivere pagine indelebili nella storia di questa nobile disciplina, fatta di sudore e tanti sacrifici. E fra queste ragazze, spicca il nome di Elisa Grisoni, di cui parleremo oggi.

Nata il 22 marzo 2004 a Como, Grisoni appartiene alla Canottieri Lario dove viene allenata dal team composto da Stefano Fraquelli, Stefano Luoni e Yaro Rocek. Ha iniziato con l’attività agonistica nel 2016, sempre con la società comasca. Attualmente fa parte della squadra azzurra Under 23, anche se ha già fatto parte della Nazionale senior (con ottimi risultati) nel 2023, in entrambi i casi nella categoria pesi leggeri.

I primi risultati di prestigio internazionale per Grisoni sono arrivati nel 2021, dopo la pausa per il Covid-19, con la vittoria (nel due senza) del Memorial D’Aloja e, soprattutto, con la medaglia di bronzo ai Mondiali Under 19 con la stessa imbarcazione.

Nella stagione 2022 la 19enne ha completato uno straordinario “triplete”, conquistando il Memorial D’Aloja (nel due senza) oltre ad una doppietta d’oro (nel quattro senza) nelle manifestazioni casalinghe di Varese (Europei e Mondiali Under 19). Impressionante soprattutto il titolo iridato conquistato a Schiranna (assieme a Benedetta Pahor, Lucrezia Monaci e Giorgia Sciattella), stabilendo il record assoluto del percorso sui 2 km. Grazie a quella performance, le quattro azzurrine hanno vinto il premio Italian Sportrait Award 2023 (assegnato dai tifosi tramite voto su internet) nella categoria “Team Giovani”.

Nel 2023, con il passaggio di categoria nelle Nazionali, dall’Under 19 all’Under 23, la lombarda è passata alla categoria pesi leggeri. Ricordiamo che nel canottaggio non esiste la distinzione di peso nel comparto junior e tutti possono gareggiare nella medesima imbarcazione, cosa che non accade dalla categoria Under 23 in poi. Proprio nella manifestazione iridata Under 23, disputata la scorsa estate a Plovdiv, è arrivato puntuale l’oro nel due senza pl assieme a Serena Mossi.

Ma la vera impresa doveva ancora materializzarsi: ai Mondiali assoluti di Belgrado dello scorso settembre, Mossi e Grisoni compivano un’impresa incredibile (sempre nel 2 senza pl) rimontando USA e Germania, ed andando a prendersi il titolo iridato senior con ben sette secondi e mezzo di vantaggio sulla Germania, seconda.

I presupposti sembrano esserci tutti, dunque, affinché Elisa Grisoni possa diventare, entro breve termine, una delle stelle del nostro canottaggio rosa.

