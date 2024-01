Remco Evenepoel correrà il Tour de France 2024! Sfida a Vingegaard e Pogacar

Remco Evenepoel ha annunciato che parteciperà al Tour de France 2024. Il giovane fuoriclasse belga ha ufficializzato il proprio programma per la nuova stagione agonistica e ha svelato che sarà al via della Grande Boucle, in programma dal 29 giugno al 21 luglio lungo le strade transalpine.

L’alfiere della Soudal-Quick Step si cimenterà nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo per la prima volta in carriera, dopo aver preso parte a due Giri d’Italia (nel 2021 e nel 2023, quando si ritirò mentre indossava la maglia rosa) e due Vuelta di Spagna (trionfò nel 2022, lo scorso anno fu dodicesimo). Il 23enne potrebbe essere il terzo incomodo nell’annunciata sfida tra i due grandi favoriti della vigilia ovvero il danese Jonas Vingegaard (impostosi nelle ultime due edizioni) e lo sloveno Tadej Pogacar (vincitore nel 2020 e nel 2021, secondo negli ultimi due anni).

Remco Evenepoel, Campione del Mondo in linea nel 2022 e a cronometro nel 2023, nonché due volte trionfatore alla Liegi-Bastogne-Liegi, debutterà a febbraio in Portogallo tra Figueira Classic e Volta ao Algarve. A marzo lo vedremo alla Parigi-Nizza, mentre ad aprile si cimenterà al Giro dei Paesi Baschi prima del trittico che comprende Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi. Il belga correrà al Giro del Delfinato, in avvicinamento proprio al Tour de France. A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 e i Mondiali, in entrambi i casi sia in linea che contro il tempo.

Foto: Pier Colombo

