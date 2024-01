Ranking ATP, Rublev si avvicina a Sinner dopo la vittoria a Hong Kong. Ma il margine resta ampio

Jannik Sinner farà il proprio debutto stagionale al Kooyong Classic, un torneo di esibizione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 10 al 12 gennaio. Il tennista altoatesino ha scelto questa kermesse per avvicinarsi agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 14 gennaio, senza cimentarsi in eventi ufficiali del circuito maggiore. Il 22enne, che un mese e mezzo fa ha trascinato l’Italia verso la conquista della Coppa Davis, ha tutte le carte in regola per inseguire un risultato da sogno in terra oceanica, dove ha raggiunto i quarti di finale nel 2022.

Jannik Sinner occupa il quarto posto nel ranking ATP con 6.490 punti all’attivo e nelle ultime ore si è visto assottigliare il margine di vantaggio nei confronti del numero cinque al mondo. Il russo Andrey Rublev ha infatti vinto il torneo ATP 250 di Hong Kong, ha incamerato 250 punti e nel saldo entrate-uscite della settimana ha guadagnato 205 punti, issandosi così a quota 5.010 punti. L’azzurro resta ampiamente davanti al rivale diretto con ben 1.380 lunghezze di scarto nei confronti del 26enne. Il successo di Rublev in terra cinese ha indubbiamente ridotto la differenza in graduatoria, ma il 22enne può ritenersi per il momento tranquillo.

Jannik Sinner dovrà difendere 180 punti agli Australian Open, frutto degli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa (perse al quinto set contro Stefanos Tsitsipas, dopo aver rimontato Marton Fucsovics da 0-2). Andrey Rublev sarà invece chiamato a difendere i 360 punti derivanti dai quarti di finale dell’anno scorso, quando perse in tre set contro Novak Djokovic dopo aver regolato Holger Rune al tie-break del quinto. Annotiamo che Alexander Zverev ha raccolto 290 punti grazie ai risultati acquisiti alla United Cup (vinta dalla sua Germania) e ha scavalcato il greco Stefanos Tsitsipas, portandosi al sesto posto con 4.275 punti: il tedesco è lontano ben 2.215 lunghezze da Sinner.

Foto: Lapresse

