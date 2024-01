Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica dei più ricchi: Verstappen prende il largo. Tra Leclerc e Sainz...

Il Mondiale F1 2024 prenderà il via nel weekend del 29 febbraio-2 marzo col GP del Bahrain. Sarà il circuito del Sakhir a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 24 Gran Premi e che durerà più di nove mesi, visto che si concluderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Sarà un’annata agonistica decisamente intensa in giro per tutto il mondo, pronta a regalare grande spettacolo ed emozioni a non finire.

Max Verstappen si presenterà ai nastri di partenza con tutti i favori del pronostico, visto che ha vinto gli ultimi tre Mondiali: l’olandese ha dominato l’ultima stagione con il record di vittorie di Gran Premi e punta a una storico tris, forte di una formidabile vettura come la Red Bull. La Ferrari spera in una rinascita: Charles Leclerc e Carlos Sainz cercheranno di essere protagonisti, ma fronteggiare la scuderia austriaca sarà molto complicato.

Questo è il quadro sportivo che ci aspetta tra un paio di mesi (anche se prima ci saranno gli imperdibili Test invernali), ma un’altra domanda molto frequente che si fanno gli appassionati riguarda gli stipendi dei piloti: quanti soldi guadagnano i piloti che corrono in F1? Parliamo di cifre molto elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. I venti piloti che si schierano sulla griglia di partenza possono godere degli stipendi delle scuderie e di entrate dagli sponsor.

Al momento non sono ancora stati svelati gli importi per il 2024, ma possiamo basarci sulla classifica relativa al 2023 stilata dalla quotata rivista Forbes. Max Verstappen è il Paperon de’ Paperoni con 70 milioni di dollari. Il Campione del Mondo è ampiamente davanti a Lewis Hamilton, che si ferma a 55 milioni. C’è un grande divario in classifica prima di trovare il terzo pilota più pagato della F1 nel 2022: si tratta a sorpresa dello spagnolo Fernando Alonso, con 34 milioni percepiti dalla Aston Martin.

A seguire il messicano Sergio Perez, seconda guida della Red Bull con 26 milioni di dollari. Charles Leclerc ne porta a casa 19 dalla Ferrari ed è così riuscito a precedere Lando Norris (15 milioni dalla McLaren) e il compagno di squadra Carlos Sainz (14 milioni). Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di F1 con tutte le cifre dei loro guadagni (soltanto la top-10 stilata da Forbes).

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI F1 (nel 2023)

1. Max Verstappen (Red Bull) 70 milioni di dollari

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 55 milioni di dollari

3. Fernando Alonso (Aston Martin (34 milioni di dollari

4. Sergio Perez (Red Bull) 26 milioni di dollari

5. Charles Leclerc (Ferrari) 19 milioni di dollari

6. Lando Norris (McLaren) 15 milioni di dollari

7. Carlos Sainz (Ferrari) 14 milioni di dollari

8. George Russell (Mercedes) 9 milioni di dollari

9. Pierre Gasly (Alpine) 8 milioni di dollari

10. Oscar Piastri (McLaren) 8 milioni di dollari

