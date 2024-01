Quanti soldi ha guadagnato Luke Humphries con la vittoria ai Mondiali di freccette? Cifra da capogiro

Luke Humphries ha vinto i Mondiali di freccette 2024. L’inglese ha conquistato il titolo iridato per la prima volta in carriera: a 28 anni è riuscito ad alzare al cielo il prestigioso trofeo all’Alexandra Palace di Londra sconfiggendo il connazionale 16enne Luke Littler per 7-4 in una finale davvero molto avvincente e appassionante. Il ribattezzato “Cool Hand Luke” aveva decisamente una marcia in più e si è imposto meritatamente.

Luke Humphries non soltanto si è laureato Campione del Mondo, ma si è portato a casa anche un assegno davvero di lusso: il montepremi dei Mondiali di freccette è davvero molto elevato e al vincitore del torneo sono andati addirittura 500.000 sterline (circa 580.000 euro).

Si tratta di una cifra esorbitante a dimostrazione di quanto questo sport riesca a generare un volume d’affari importante, non è soltanto una disciplina da bar come si può pensare alle nostre latitudini. Di seguito lo specchietto dettagliato su quanti soldi ha guadagnato Luke Humprhies, vincitore dei Mondiali di freccette 2024

MONDIALI FRECCETTE, QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO IL VINCITORE?

Luke Humphries ha guadagnato 500.000 sterline (circa 580.000 euro).

Luke Littler si deve consolare con 200.000 sterline (circa 232.000 euro).

Foto: Lapresse

