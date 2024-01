Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP a Brisbane? Top40 in bilico e scontro diretto imminente

Nuova vittoria per Matteo Arnaldi, che raggiunge i quarti di finale del torneo ATP 250 di Brisbane: l’azzurro con il successo odierno ritocca virtualmente il proprio best ranking, anche se la situazione ovviamente è in divenire.

Nell’aggiornamento di lunedì scorso Arnaldi era 44° a quota 1021, ma lunedì prossimo scarterà i 9 punti degli ottavi del Challenger di Canberra 2023: il tennista italiano ripartiva dunque da quota 1012 in Australia, e con i primi due successi è salito a quota 1062, issandosi fino al 40° posto virtuale.

Va sottolineato che diversi tennisti alle sue spalle sono ancora in gara in altri tabelloni e potrebbero a loro volta scavalcare l’azzurro, ma sembra giusto ribadire come al massimo l’azzurro sia stato 41° nel ranking, piazzamento raggiunto per la prima volta lo scorso 30 ottobre.

L’italiano affronterà nei quarti di finale il russo Roman Safiullin: saranno in palio altri 50 punti, che non basteranno all’azzurro per scavalcare Safiullin, attualmente a quota 1140, ma in caso di vittoria in questo scontro diretto Arnaldi potrebbe sorpassare il russo vincendo anche il match successivo.

Il tennista azzurro, infatti, vincendo la semifinale, che mette ulteriori 65 punti in palio, si porterebbe al 36° posto virtuale a quota 1177, infine un successo in finale consegnerebbe all’azzurro altri 85 punti, per complessivi 1262, che attualmente varrebbero il 34° posto virtuale.

CLASSIFICA ATP MATTEO ARNALDI 8 GENNAIO

Ranking lunedì 1° gennaio: 1021, 44° posto.

Punti da scartare lunedì 8 gennaio: 9 (Challenger Canberra 2023).

Punti da incamerare lunedì 8 gennaio: quelli di Brisbane (al momento 50).

Ranking con il passaggio ai quarti: 1062, 40° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1112 punti, 37° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1177 punti, 36° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1262 punti, 34° posto virtuale.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito

