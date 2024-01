Quando si svolge il sorteggio degli Australian Open 2024? Data, programma, orario, teste di serie

Giovedì 11 gennaio (ore 13.00 locali, 03.00 italiane) andrà in scena il sorteggio degli Australian Open 2024. Il tabellone principale degli uomini e delle donne sarà svelato e le attese non mancano. Sarà aperta la caccia al 10-volte trionfatore a Melbourne, Novak Djokovic, che va a caccia della sua undicesima affermazione in questo torneo, la 25ª a livello Slam.

Jannik Sinner far parte del gruppo dei tennisti in lizza per il successo finale. I riscontri dell’altoatesino, con cui ha concluso il 2023, sono stati rilevanti e hanno accresciuto la consapevolezza nei propri mezzi. Sarà da capire in che misura il giocatore italiano saprà trasferire le sensazioni dell’autunno scorso con l’inizio di questa nuova annata, in un Major. Andiamo a conoscere le teste di serie, gli scenari per Sinner e il programma per seguire la cerimonia.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2024

1. Djokovic

2. Alcaraz

3. Medvedev

4. Sinner

5. Rublev

6. Zverev

7. Tsitsipas

8. Rune

9. Hurkacz

10. De Minaur

11. Ruud

12. Fritz

13. Dimitrov

14. Paul

15. Khachanov

16. Shelton

17. Tiafoe

18. Jarry

19. Norrie

20. Mannarino

21. Humbert

22. Cerundolo

23. Davidovich

24. Struff

25. Musetti

26. Baez

27. Auger-Aliassime

28. Griekspoor

29. Korda

30. Etcheverry

31. Bublik

32. Lehecka

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 4, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (1) e Carlos Alcaraz (2) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Daniil Medvedev (3) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Andrey Rublev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 11 gennaio 2024 (orario italiano)

Ore 03.00 Sorteggio tabelloni principali uomini e donne Australian Open 2024

PROGRAMMA SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali social Australian Open.

