Quando gioca Cobolli contro Kotov: definito l’orario agli Australian Open, tv, streaming

Flavio Cobolli vuole continuare a sognare. Dopo la sbornia dovuta al grande successo al primo turno contro Nicolas Jarry, l’azzurro avrà di fronte un giocatore da non sottovalutare nel secondo turno degli Australian Open come Pavel Kotov, abbastanza conosciuto alle latitudini italiane nelle ultime settimane.

Poco più di due settimane fa il russo si imponeva come il giustiziere di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del torneo di Hong Kong; a venticinque anni sta giocando il miglior tennis della propria carriera, aggiornando la propria migliore classifica e guadagnandosi, con il successo al primo turno contro Arthur Rinderknech, il virtuale ingresso in top 60. Per Flavio sarà un ottimo test per capire a che punto è della sua crescita.

Il match tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov aprirà il programma del campo 6 alle 11.00 orario di Melbourne, le 1.00 in Italia. La diretta tv del match degli Australian Open 2024 di tennis sarà affidata ad Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it e discovery+, infine per quanto concerne la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-KOTOV AUSTRALIAN OPEN 2024

Mercoledì 17 gennaio

Court 6

Ore 1.00 F. Cobolli vs P. Kotov – secondo turno tabellone maschile

PROGRAMMA COBOLLI-KOTOV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Mattia Martegani

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...