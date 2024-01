Puppo: “Sinner sapeva di poter battere Djokovic”. E le percentuali verso la finale con Medvedev…

Giornata importantissima per il tennis italiano: Jannik Sinner ha dominato la semifinale degli Australian Open 2024 battendo il numero uno al mondo Novak Djokovic in quel di Melbourne in quattro set. A raccontare l’impresa del fenomeno altoatesino c’è Dario Puppo nel suo consueto appuntamento a Tennismania.

Per iniziare un collegamento al racconto di Raphael Mahlknecht, compagno di banco di Sinner e azzurro di Telemark: “Prendeva l’autobus da Sesto Pusteria a San Candido, poi il treno per Fortezza e poi da Fortezza a Bolzano ed infine un altro pullman. Nonostante ciò non si è mai lamentato. In Italia nello sport tendenzialmente mancano i serial winner, i numeri dieci, Sinner si collega ai campioni norvegesi e nel frattempo si fa la prima finale Slam. Poi vedremo”.

Le vittorie di recente sono state fondamentali ma non solo: “Secondo me lui l’ha visto lì vicino negli ultimi confroni e ha capito che non era una così impossibile batterlo. Oggi si percepiva sin dall’inizio della partita che Sinner era tranquillo. Era consapevole prima di iniziare”.

Primo italiano in finale agli Australian Open: “Agli US Open c’è stata la finale tutta italiana con le ragazze, al Roland Garros più di uno, a Wimbledon Berrettini”.

Sulla condizione di Nole: “La preparazione di Djokovic non so se è stata come quella di Jannik. Spesso è arrivato in forma agli appuntamenti, forse questa volta ha fatto fatica a preparare l’inizio di stagione”.

Il campo: “Le condizioni del campo non erano così veloci, faceva freschino. Si è adattato bene Jannik, queste sono le condizioni che si troveranno anche nella serata di domenica”.

Sul ruolo di favorito: “Nonostante fosse dalla parte di Djokovic, io ad inizio torneo l’avevo detto che poteva essere il secondo favorito. C’era da vedere Alcaraz in uno scontro difficile e l’abbiamo visto. Ora Sinner diventa il favorito”.

Tra l’impresa di Sinner e quella di Roberta Vinci: “C’è un fattore, Djokovic ha avuto come avversari Nadal e Federer, mentre Serena Williams no”.

Le percentuali verso la finale? “60% Sinner e 40% Medvedev”.

VIDEO LE PAROLE DI DARIO PUPPO A TENNISMANIA

Foto: Lapresse