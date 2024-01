Pallanuoto femminile, perché Italia-Spagna può cambiare il destino dell’Europeo con un tabellone migliore

Proseguono con gli ultimi incontri della fase a gironi i Campionati Europei di pallanuoto femminile 2024, in corso di svolgimento ad Eindhoven (Paesi Bassi) e valevoli come evento continentale di qualificazione olimpica per Parigi. Dopo le vittorie su Israele e Francia arriva oggi il primo vero momento della verità per l’Italia, che si gioca il primato del gruppo B nello scontro diretto decisivo con la Spagna.

Entrambe già certe di saltare il barrage, chiudere al comando il raggruppamento regalerebbe con ogni probabilità un accoppiamento decisamente più morbido ai quarti e di conseguenza un percorso semplificato verso la zona podio ed il pass a cinque cerchi (che verrà assegnato alla prima classificata della rassegna escludendo Francia, Spagna e Olanda).

Con un successo sulle iberiche (nei tempi regolamentari o ai rigori, non fa differenza) il Setterosa incrocerebbe quasi sicuramente ai quarti una tra Serbia e Croazia, partendo ampiamente favorito in entrambi i casi, per poi raggiungere eventualmente in semifinale la perdente dello scontro diretto odierno per il primo posto nel gruppo A tra Olanda e Grecia.

Una sconfitta complicherebbe invece il tabellone delle Azzurre, che se la vedrebbero molto probabilmente ai quarti con una squadra ostica come l’Ungheria in uno scontro diretto cruciale per volare ai Giochi Olimpici. L’eventuale semifinale sarebbe invece contro la vincente di Olanda-Grecia, un match potenzialmente decisivo in ottica pass a cinque cerchi.

