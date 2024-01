Pallamano femminile, Salerno ed Erice in finale di Supercoppa

Jomi Salerno ed AC Life Style Erice si contenderanno nella giornata di domani la 17ma Supercoppa femminile della storia. La compagine campana e la realtà siciliana si ritrovano dopo il duello per il titolo nostrano dello scorso maggio, sfida oltremodo interessante che premiò la formazione salernitana.

‘La Casa della Pallamano’ di Chieti ha regalato emozioni nella giornata odierna con due semifinali particolarmente avvincenti. Nella prima, Salerno ha piegato per quattro lunghezze Brixen Südtirol (28-24), un risultato già intuibile dopo i primi trenta minuti di gioco.

Situazione simile nel secondo duello per la finale di Supercoppa. Erice ha infatti dominato il duello contro Cassa Rurale Pontinia, la partita si è conclusa 27 a 23. Le laziali sono state inferiori sin da subito alla concorrenza, orfane di Marinela Panayotova e Giulia Conte.

Domani l’atto decisivo in quel di Chieti, primo trofeo del 2024 che precede in ordine cronologico la ripresa del campionato tricolore. Erice e Salerno sono in lotta anche per la regular season nella Serie A1, le campane sono avanti di un solo punto dopo metà stagione.

Foto. FIGH

