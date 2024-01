Pallamano, Finals Coppa Italia 2024: reso noto il programma della manifestazione

La Federazione Italiana Giuoco Handball ha reso noto il programma per le Final della Coppa Italia 2024 di pallamano, che si giocherà al Play Hall di Riccione dall’1 al 4 febbraio prossimi.

Le migliori otto squadre della Serie A Gold e le migliori otto squadre della Serie A Femminile si sfideranno in scontri ad eliminazione diretta per arrivare alle finalissime che assegneranno i trofei.

Le squadre qualificate al maschile e gli accoppiamenti dei quarti di finale: Alperia Black Devils – Raimond Ego Sassari, Brixen – Teamnetwork Albatro, Conversano – Bolzano e Sidea Group Fasano – Cassano Magnago.

Le squadre qualificate al femminile e gli accoppiamenti dei quarti di finale: Jomi Salerno – Starmed TMS Teramo, Cassano Magnago – Venplast Dossobuono, Cassa Rurale Pontinia – Brixen Südtirol e AC Life Style Erice – Casalgrande Padana.

Di seguito il programma e gli orari completi delle Finals di Coppa Italia 2024. Tutte le partite delle Finals saranno trasmesse in diretta, con telecronaca, sulla piattaforma PallamanoTV e sul canale YouTube della FIGH.Le finali di domenica saranno trasmesse in TV su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su NOW e Sky Go.

Il calendario della Final8 di Coppa Italia maschile:

giovedì 1° febbraio

QUARTI DI FINALE

h 16:00 | [C] Alperia Black Devils – Raimond Ego Sassari

h 20:00 | [D] Brixen – Teamnetwork Albatro

venerdì 2 febbraio

QUARTI DI FINALE

h 16:00 | [A] Conversano – Bolzano

h 20:00 | [B] Sidea Group Fasano – Cassano Magnago

sabato 3 febbraio

SEMIFINALI

h 16:00 | [C] Semifinale C-B

h 20:00 | [D] Semifinale D-A

domenica 4 febbraio

FINAL DAY

h 15:00 | Finale maschile

Il calendario della Final8 di Coppa Italia femminile:

giovedì 1° febbraio

QUARTI DI FINALE

h 14:00 | [C] Jomi Salerno – Starmed TMS Teramo

h 18:00 | [D] Cassano Magnago – Venplast Dossobuono

venerdì 2 febbraio

QUARTI DI FINALE

h 14:00 | [A] Cassa Rurale Pontinia – Brixen Südtirol

h 18:00 | [B] AC Life Style Erice – Casalgrande Padana

sabato 3 febbraio

SEMIFINALI

h 14:00 | [C] Semifinale C-B

h 18:00 | [D] Semifinale D-A

domenica 4 febbraio

FINAL DAY

h 13:00 | Finale femminile

Foto: FIGH / Luigi Canu