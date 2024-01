Nuoto, assegnati a Parigi i Campionati Europei del 2026. Gare di fondo ancora sulla Senna

Dopo i Giochi Olimpici del 2024, Parigi ospiterà tra due anni anche la 38ma edizione dei Campionati Europei di nuoto. European Aquatics, la Federazione europea delle discipline acquatiche, ha infatti annunciato quest’oggi l’assegnazione alla capitale francese della rassegna continentale che si terrà dal 25 luglio al 9 agosto del 2026.

Per l’occasione verrà celebrato il 100° anniversario del primo Campionato Europeo di nuoto, andato in scena a Budapest nell’agosto 1926. “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di organizzare il nostro evento di punta a soli due anni da quelli che ci aspettiamo saranno degli eccellenti Giochi Olimpici e che segnano il 100° anniversario del nostro primo Campionato Europeo a Budapest nel 1926. La Francia ha una lunga tradizione di successo nel nostro sport“, dichiara il vicepresidente di European Aquatics Josip Varvodic.

Le competizioni di nuoto in piscina (oltre agli eventi di tuffi e nuoto artistico) si disputeranno all’Olympic Aquatics Centre (OAC), unico impianto sportivo permanente costruito per le Olimpiadi di quest’estate, mentre le gare di fondo si svolgeranno nella Senna proprio come nell’imminente rassegna a cinque cerchi. Sul fiume parigino verrà inoltre progettato un campo gara per le prove di tuffi dalle grandi altezze.

Foto: Lapresse