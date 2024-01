Marta Rossetti esce dalle 30 della WCSL di slalom. Migliora invece il pettorale di Martina Peterlini

Marta Rossetti ha avuto un grandissimo exploit nel corso di questa stagione, riuscendo a conquistare il quinto posto nello slalom di Killington. Nelle altre prove di Coppa del Mondo tra i rapid gates, però, l’azzurra non è stata in grado di ottenere risultati brillanti, anzi non è mai giunta al traguardo: doppia squalifica a Levi, seconda manche non terminata a Courchevel, Lienz, Jasna, prima manche non conclusa a Kranjska Gora e Flachau. Il riscontro negativo portato a casa oggi dalla Slovacchia ha fatto uscire l’azzurra dalla top-30 della WCSL List, ovvero la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare.

Le prime sette partono con un pettorale sorteggiato tra l’1 e il 7, quelle tra l’ottavo e il quindicesimo posto scattono con un numero tra 8 e 15 estratto a sorte. La nostra portacolori è scivolata al 35mo posto con 62 punti e dunque nelle prossime gare scatterà dal cancelletto dopo le migliori 30. Al termine della stagione mancano soltanto tre slalom: 11 febbraio a Soldeu (Andorra), 10 marzo ad Are (Svezia), 17 marzo a Saalbach (Austria).

Martina Peterlini ha invece migliorato la propria situazione grazie alle ultime due prove: il 13mo posto di Flachau e la 12ma piazza di Jasna l’hanno risollevata dopo le prove non terminate tra Killington, Courchevel, Lienz e Kranjska Gora. La 26enne si è così portata in 30ma piazza della WCSL List con 78 punti, abbassando il proprio pettorale di partenza. Lara Della Mea è 41ma, Lucrezia Lorenzi e Anita Gulli sono 52me.

Foto: Lapresse