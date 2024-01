LIVE Slittino, Mondiali 2024 in DIRETTA: inizia la rassegna ad Altenberg, primi titoli nelle sprint dalle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati del Mondo di slittino. E’ tutto pronto per il momento più atteso della stagione, i Campionati Mondiali 2024 che si svolgeranno ad Altenberg (Germania) dal 26 al 28 gennaio. Il budello teutonico sarà palcoscenico della 52a edizione della manifestazione iridata per uno spettacolo che si annuncia notevole.

Il programma si apre oggi nella giornata di venerdì 26 gennaio con le prove sprint. Alle ore 13.00 si partirà con la gara di doppio maschile, quindi in successione singolo femminile, singolo maschile e doppio femminile. Si passerà, poi, alla giornata di domani, sabato 27 gennaio, nella quale vivremo ben tre gare. A partire dalle ore 08.50 si inizierà con il doppio femminile, quindi alle ore 11.00 andrà in scena il doppio maschile, prima che alle ore 14.00 si chiuda con il doppio maschile. Tre titoli mondiali da consegnare. Il programma dei Mondiali 2024 si chiuderà domenica 28 gennaio con le ultime due prove. Alle ore 10.45 andrà in scena il singolo femminile, quindi alle ore 14.00 calerà il sipario con il team relay.

In campo maschile l’uomo da battere è Max Langenhan. Il tedesco è stato dominante nell’ultimo anno, ha centrato dieci vittorie consecutive in Coppa del Mondo prima di essere sconfitto proprio in Austria. Sul budello di casa però è pronto a far la differenza e punta dritto alla medaglia d’oro. A sfidarlo proprio colui che è riuscito a batterlo di recente: l’austriaco Jonas Mueller. È il detentore del titolo iridato, agguantato proprio ad Igls l’anno scorso e sembra essere l’unico in grado di contrastare il fenomeno tedesco. Occhio anche al nostro Dominik Fischnaller. Mai sottovalutare l’azzurro che nei grandi appuntamenti spesso e volentieri è riuscito a dire la sua.

In doppio quest’anno in Coppa del Mondo infatti ci sono state cinque gare tra prova classica e sprint e sono riuscite a trionfare addirittura cinque coppie differenti. La battaglia comunque è quella tra Germania ed Austria. Tra i teutonici Tobias Wendl e Tobias Arlt restano in quota e sono pronti a vincere l’ennesimo titolo della stagione, occhio anche ai giovani Hannes Orlamünder e Paul Gubitz. In casa austriaca due coppie di qualità: Juri Gatt e Riccardo Schöpf, vincitori in Germania a Winterberg, e Thomas Steu e Wolfgang Kindl al momento al comando della Coppa del Mondo e trionfatori ad Igls. Occhio anche ai lettoni che schierano Mārtiņš Bots e Roberts Plūme, trionfatori nella sprint di Lake Placid. In casa Italia proveranno il colpaccio i giovani Ivan Nagler e Fabian Malleier, anche se al momento appaiono leggermente lontani dalla top-5.

Nel singolo femminile è battaglia aperta tra Julia Taubitz e Madeleine Egle, che si sono aggiudicate le prime cinque gare (tre per l’austriaca, due per la tedesca) della stagione. Occhio però agli inserimenti da dietro, e perché no, di nuovo ad Anna Berreiter. Proprio la tedesca 24enne ha fatto saltare il banco nella passata stagione a livello iridato e può sicuramente riprovarci. Per il podio in corsa anche Hannah Prock, Lisa Schulte e Merle Fräbel. Fuori dal duello Austria-Germania gli unici papabili inserimenti sono quelli delle statunitensi Emily Sweeney ed Ashley Farquharson.

Nel doppio donne le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono le detentrici della Coppa del Mondo e hanno tutte le carte in regola per giocarsi il successo. Quest’anno nel massimo circuito internazionali non hanno ancora vinto, ma spesso e volentieri sono stati i millesimi a dividerle dal trionfo. Che arrivi il colpo giusto proprio nella manifestazione iridata? Occhio però alle padrone di casa. Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal sono due volte detentrici della medaglia d’oro e in testa alla graduatoria di Coppa, con dunque le più grandi chance di vittoria davanti al pubblico amico. In casa Germania da seguire anche Dajana Eitberger e Saskia Schirmer. Mentre una coppia da medaglia è quella formata dalle austriache Selina Egle e Lara Kipp.

