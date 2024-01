Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la prima vittoria agli Australian Open? Il montepremi inizia a salire

Jannik Sinner ha iniziato con una bella vittoria la propria avventura agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica iniziato proprio oggi sul cemento di Melbourne. Il giocatore italiano, che in questa stagione aveva disputato soltanto un paio di incontri di esibizione al Kooyong Classic, ha fatto il proprio esordio in un match ufficiale e si è imposto al primo turno sul rognoso olandese Botic van de Zandschulp, trionfando in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3.

L’azzurro ha firmato il break in apertura del primo set, ha annullato due tentativi di contro-break nel secondo game e si è involato verso il successo. Testa a testa serrato nella seconda frazione fino al 5-5, poi il 22enne ha piazzato lo strappo risolutore. Nel terzo set è andato sotto per 0-2, ha prontamente recuperato e con due break si è issato sul 4-2, fiaccando definitivamente la resistenza dell’avversario e chiudendo i conti in due ore e 35 minuti di gioco.

Jannik Sinner è riuscito così ad avere la meglio sul numero 59 del ranking ATP e si è guadagnato la qualificazione al secondo turno, dove se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra l’olandese Jesper de Jong e l’argentino Pedro Cachin. Il nostro portacolori, che un paio di mesi fa è stato capace di trascinare l’Italia al trionfo in Coppa Davis e di raggiungere l’atto conclusivo alle ATP Finals, si conferma numero 4 al mondo e prosegue la propria caccia al russo Daniil Medvedev in graduatoria.

Il risultato odierno ha una rilevante importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al primo turno degli Australian Open 2024? L’assegno riporta la cifra di 180.000 dollari australiani (circa 109.800 euro). Stiamo parlando unicamente della cifra garantita dagli organizzatori del torneo, l’azzurro potrà naturalmente godere anche degli emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti.

Diamo uno sguardo anche alle cifre previste nel prosieguo del torneo. L’accesso al terzo turno viene premiato con 255.000 dollari australiani, il passaggio agli ottavi di finale garantisce 375.000 dollari, l’ingresso ai quarti di finale assicura 600.000 dollari, l’approdo in semifinale viene riconosciuto con 990.000 dollari, il finalista perdente si consola con 1,725 milioni di dollari, il vincitore degli Australian Open 2024 festeggia con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,92 milioni di euro).

GUADAGNO SINNER CON VITTORIA AL PRIMO TURNO AUSTRALIAN OPEN

180.000 dollari australiani (circa 109.800 euro).

Foto: Lapresse

