LIVE Senegal-Camerun, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: i Leoni indomabili contro quella della Teranga

Senegal-Camerun, Coppa d'Africa 2024, Koulibaly sfida Anguissa.

Questa giornata mette di fronte nel girone C i campioni in carica del Senegal e il Camerun, un match già decisivo per le sorti del gruppo. Nella gara d’apertura, il Senegal si è imposto facilmente sul Gambia col risultato di 3-0 con i goal di Gueye all’inizio del match e alla doppietta di Lamine Camara nel secondo tempo.

Posizione diversa per il Camerun, che non è andato oltre il pareggio contro la Guinea. Dopo l’iniziale svantaggio siglato da Bayo, i ‘Leoni indomabili’ sono rimasti in dieci uomini per effetto dell’espulsione a Kamano sul finire del primo tempo. Poi il definitivo pari siglato da Magri in avvio di secondo tempo.

Data: 19/01/2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Ballo-Touré, Koulibaly, A. Diallo, F. Mendy; P. Gueye, I. Gueye, P.M. Sarr; Mané, Jackson, I. Sarr.

CAMERUN (3-5-2): Onana; Castelletto, Moukoudi, Wooh; Tolo, Anguissa, Ntcham, Kemen, Yongwa; Nkoudou, Ngamaleu.

Calcio d'inizio alle ore 18.00.

Foto: Lapresse.