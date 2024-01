LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2024 in DIRETTA: inforca Shiffrin, azzurre disastrose. Alle 12.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.58: C’è comunque una gara appassionante da seguire e quindi appuntamento alle 12.30 per la seconda manche. Grazie per averci seguito e buona giornata!

10.57: Questa la classifica delle azzurre arrivate al traguardo. Si commenta da sola:

37 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 54.85 +3.55

40 PETERLINI Martina ITA 55.26 +3.96

44 SOLA Beatrice ITA 56.21 +4.91

46 GULLI Anita ITA 56.60 +5.30

10.55. Questa la classifica della prima manche dello slalom di Kranjska Gora:

1 VLHOVA Petra SVK 51.30

2 DUERR Lena GER 51.56 +0.26

2 POPOVIC Leona CRO 51.56 +0.26

4 HECTOR Sara SWE 52.01 +0.71

5 MOLTZAN Paula USA 52.10 +0.80

6 LIENSBERGER Katharina AUT 52.19 +0.89

7 HUBER Katharina AUT 52.25 +0.95

8 SWENN LARSSON Anna SWE 52.27 +0.97

9 BUCIK Ana SLO 52.62 +1.32

10 GISIN Michelle SUI 52.77 +1.47

11 RAST Camille SUI 52.85 +1.55

12 MEILLARD Melanie SUI 53.06 +1.76

13 GALLHUBER Katharina AUT 53.17 +1.87

14 AICHER Emma GER 53.18 +1.88

15 GRITSCH Franziska AUT 53.34 +2.04

16 HURT A J USA 53.39 +2.09

17 SLOKAR Andreja SLO 53.44 +2.14

17 NULLMEYER Ali CAN 53.44 +2.14

19 HILZINGER Jessica GER 53.59 +2.29

20 GOOD Nicole SUI 53.62 +2.32

21 DUBOVSKA Martina CZE 53.72 +2.42

22 SMART Amelia CAN 53.85 +2.55

23 GERMANE Dzenifera LAT 53.96 +2.66

24 POGNEAUX Chiara FRA 53.99 +2.69

25 WESTHOFF Bianca Bakke NOR 54.17 +2.87

26 STJERNESUND Thea Louise NOR 54.32 +3.02

27 LAMURE Marie FRA 54.38 +3.08

28 COLTURI Lara ALB 54.50 +3.20

29 LJUTIC Zrinka CRO 54.63 +3.33

30 BRECHE Clarisse FRA 54.64 +3.34

10.52: Non ci sono azzurre qualificate per la seconda manche. Ci sarebbero state Rossetti e Della Mea che però hanno inforcato, le uniche due italiane che possono in qualche modo dire la loro. Per il resto prestazioni incomprensibili ma soprattutto impresentabili a questi livelli. Si salva solo la prima parte di manche di Tschurtschenthaler, per il resto serve una profonda riflessione per il prosieguo della stagione. Inutile proseguire su questa strada che in questo momento è anche un’umiliazione per atlete che non possono competere

10.51: Si conclude la prima manche. Mikaela Shiffrin non farà punti oggi, ha inforcato per la seconda volta negli ultimi 50 slalom e dunque è fuori. In testa la slovacca Vlhova che non ha ancora scavato il solco decisivo sulle rivali, in particolare Duerr e Popovic

10.46: Bene la francese Breche che strappa il 30mo posto alla compagna Chevrier a 3″34. Tre secondi e 34 centesimi: non era sicuramente un obiettivo impossibile per le azzurre ma per quello che si è visto oggi sarebbe stata comunque una montagna da scalare

10.45: Tutte fuori dalle 30 le ultime atlete arrivate al traguardo

10.42: Mezzo miracolo dell’albanese, sottolineiamo albanese, Colturi che è 28ma a 3220. Non era facile ma lei c’è riuscita

10.41. Qualcuno dovrà spiegare bene che senso ha portare in gita atlete che prendono 4/5 secondi in una manche regolarmente da inizio stagione, che non si qualifica mai per la seconda manche, che al momento non lancia alcun segnale di miglioramento. Probabilmente serve più stare a casa ad allenarsi e presentarsi in Coppa del Mondo quando si raggiunge la decenza. Rossetti e Della Mea a parte, le altre azzurre in questo momento non rientrano in questa categoria

10.40: esce prima dell’intermedio Lorenzi e dunque non ci saranno italiane al via nella seconda manche

10.39. Eliminata anche Tschurtschenthaler, la migliore delle azzurre, 35ma con un ritardo di 3″55

10.38: Gulli chiude ultima, 5″30 di ritardo, 39ma

10.37: Brava la lettone Germane che si inserisce al 23mo posto con 2″66 di ritardo. Si può fare, adesso tre azzurre

10.36. Fuori dalle 30 Guest e Sporer

10.34: Non è partita Alphand, tra poco le ultime tre azzurre ma bisogna stare sotto i 3″ per qualificarsi ed è durissima

10.32. Già eliminata la francese Escane, che commette diversi errori ed è 33ma a 3″54

10.31: Ritardo grave per la francese Chevrier che è 28ma con 3″41 di ritardo

10.30: Fuori dalla seconda manche Lysdahl che è 31ma

10.29. Fuori Filser, Westhof chiude 24ma a 2″87 dalla testa

10.28: Bostroem Mussener si inserisce in 29ma posizione, dopo una prova disastrosa, davanti alle azzurre

10.27: la statunitense Hurt con una manche gagliarda, l’esatto contrario di quanto mostrato dalle italiane, si inserisce al 16mo posto con 2″09 di ritardo

10.26: Anche Peterlini è in confusione tecnica e anche fisica, perde tanto progressivamente l’azzurra che è 28ma a 3″96, si sta materializzando lo scenario peggiore, senza azzurre nella seconda manche

10.25: Dopo due inforcate ci mancava l’ultimo posto di un’italiana. Ci pensa Sola con 4″91 di ritardo… Al momento “disastro” è un eufemismo per la prova delle azzurre e purtroppo non è la prima volta

10.24: Fuori per inforcata anche Hoffmann, ora Sola

10.23: Inforca anche Lara Della Mea, anche lei stava andando piuttosto bene, sarebbe entrata nelle prime 15, prima dell’ultimo tratto ha tenuto la linea troppo stretta ed è fuori

10.22: La francese Lamure conclude la sua prova a 3″08 dalla testa, è 23ma. Ora Della Mea

10.20. Questa la classifica dopo le prime 30 discese. Fra poco sei azzurre in rapida sequenza:

1 VLHOVA Petra SVK 51.30

2 DUERR Lena GER 51.56 +0.26

2 POPOVIC Leona CRO 51.56 +0.26

4 HECTOR Sara SWE 52.01 +0.71

5 MOLTZAN Paula USA 52.10 +0.80

6 LIENSBERGER Katharina AUT 52.19 +0.89

7 HUBER Katharina AUT 52.25 +0.95

8 SWENN LARSSON Anna SWE 52.27 +0.97

9 BUCIK Ana SLO 52.62 +1.32

10 GISIN Michelle SUI 52.77 +1.47

11 RAST Camille SUI 52.85 +1.55

12 MEILLARD Melanie SUI 53.06 +1.76

13 GALLHUBER Katharina AUT 53.17 +1.87

14 AICHER Emma GER 53.18 +1.88

15 GRITSCH Franziska AUT 53.34 +2.04

16 SLOKAR Andreja SLO 53.44 +2.14

16 NULLMEYER Ali CAN 53.44 +2.14

18 HILZINGER Jessica GER 53.59 +2.29

19 GOOD Nicole SUI 53.62 +2.32

20 DUBOVSKA Martina CZE 53.72 +2.42

10.18: Efficace solo in alto la svizzera Stoffel che è 25ma a 3″43 dalla vetta

10.17: Lontana dalle migliori la slovena Dvornik che è 24ma, ultima a 3″42 dalla testa. Ora Stoffel

10.16: Prima parte di gara magistrale per la tedesca Aicher che poi perde tanto nella seconda parte di gara e chiude 14ma a 1″88 dalla testa. Ora Dvornik

10.15: Manche senza particolari lampi per la tedesca Hilzinger che chiude 17ma a 2″29. Ora Aicher

10.13: Ancora fuori l’azzurra che stava disputando unabuonissima manche. Arriva l’inforcata nella seconda parte, peccato. Ora Hilzinger

10.11: Perde tanto nel muro finale la svizzera Good, è 17ma a 2″32. Ora Rossetti

10.10. Prova non positiva per la canadese Smart che chiude 18ma a 2″55 dalla testa. Ora Good

10.09: Brava anche la svizzera Rast che trova una buona manche e chiude 11ma con 1″55 di ritardo. Ora Smart

10.06: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 VLHOVA Petra SVK 51.30

2 DUERR Lena GER 51.56 +0.26

2 POPOVIC Leona CRO 51.56 +0.26

4 HECTOR Sara SWE 52.01 +0.71

5 MOLTZAN Paula USA 52.10 +0.80

6 LIENSBERGER Katharina AUT 52.19 +0.89

7 HUBER Katharina AUT 52.25 +0.95

8 SWENN LARSSON Anna SWE 52.27 +0.97

9 BUCIK Ana SLO 52.62 +1.32

10 GISIN Michelle SUI 52.77 +1.47

11 MEILLARD Melanie SUI 53.06 +1.76

12 GALLHUBER Katharina AUT 53.17 +1.87

13 GRITSCH Franziska AUT 53.34 +2.04

14 SLOKAR Andreja SLO 53.44 +2.14

14 NULLMEYER Ali CAN 53.44 +2.14

10.05: Difficile adesso fare meglio della svizzera Meillard che si inserisce in 11ma posizione con un ritardo di 1″76

10.05: Meillard all’intermedio ha 81 centesimi di ritardo

10.04: Macchinosa nella seconda parte di gara la ceca Dubovska che si inserisce in 15ma piazza con 2″32 di ritardo. Ora Meillard

10.03: Dubovska all’intermedio ha un ritardo di 1″33

10.02: Ritardo pesante per la norvegese Stjernesund che fatica tantissimo soprattutto nella seconda parte, ritardo di 3″02, è 15ma. Ora Dubovska

10.01: Incrocia le punte dopo l’intermedio la svedese Aronsson Elfman che stava disputando una discreta prova ed è fuori. Ora Stjernesund

10.00: Limita i danni nella seconda parte di gara l’austriaca Gallhuber che si inserisce in 11ma posizione con un ritardo di 1″87. Ora Aronsson Elfman

9.59. All’intermedio Gallhuber ha un ritardo di 1″08

9.58: perde tanto nel finale la slovena Slokar che allarga le linee e chiude con 2″14, 12ma. Ora Gallhuber

9.58. Slokar all’intermedio ha 79 centesimi di ritardo

9.57: L’austriaca Gritsch chiude la sua prova con un ritardo di 2″04, undicesima. Ora Slokar

9.56: Gritsch all’intermedio ha 1″03 di ritardo

9.55: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:

1 VLHOVA Petra SVK 51.30

2 DUERR Lena GER 51.56 +0.26

2 POPOVIC Leona CRO 51.56 +0.26

4 HECTOR Sara SWE 52.01 +0.71

5 MOLTZAN Paula USA 52.10 +0.80

6 LIENSBERGER Katharina AUT 52.19 +0.89

7 HUBER Katharina AUT 52.25 +0.95

8 SWENN LARSSON Anna SWE 52.27 +0.97

9 BUCIK Ana SLO 52.62 +1.32

10 GISIN Michelle SUI 52.77 +1.47

9.54. Ottima la prestazione dell’austriaca Liensberger che, pur perdendo tanto nel finale, si inserisce al sesto posto a 89 centesimi da Vlhova

9.53: All’intermedio 49 centesimi di ritardo per Liensberger

9.52: Discreta la seconda parte di gara di Gisin ma adesso almeno un secondo si paga di dazio alle condizioni della pista. Chiude nona a 1″47. Ora Liensberger

9.51: All’intermedio Gisin ha 94 centesimi di ritardo

9.51: Troppo brusca la canadese che accumula un ritardo di 2″14, è nona al momento. Ora Gisin, terza a Lienz

9.50: Nullmeyer all’intermedio ha 1″06 di ritardo

9.48. Grave errore della croata Ljutic dopo poche porte, di fatto si ferma, riparte e chiude con un ritardo pesantissimo, è nona a 3″33. Ora Nullmeyer

9.47: Subito dopo l’intermedio l’austriaca Truppe inforca ed è fuori anche lei. Ora Ljutic

9.47. All’intermedio Truppe ha 75 centesimi di ritardo

9.46: Non bene la slovena Bucik che accumula un ritardo di 1″38 ed è ottava. Ora Truppe, già sul podio quest’anno

9.44: Difficile fare il tempo nella parte bassa adesso, Huber ci mette anche un piccolo errore e chiude sesta a 95 centesimi dalla testa

9.43. All’intermedio Huber ha 23 centesimi di ritardo

9.42: Male la norvegese Holtmann che è settima a 1″96 dalla testa ma sarà squalificata perchè ha saltato la penultima porta

9.40: INFORCATA DI SHIFFRIN! Clamoroso! Seconda uscita negli ultimi 50 slalom per la statunitense che non stava andando bene. Poco prima dell’intermedio perde l’equilibrio e non riesce più a trovare la linea giusta

9.40. Limita i danni la svedese Swenn Larsson che chiude con 97 centesimi di ritardo ed è sesta, c’è già una componente usura della pista. Ora Shiffrin

9.39: Swenn Larsson all’intermedio ha 81 centesimi di ritardo

9.38: Perde tanto nella parte finale la statunitense Moltzan che rischia il minimo indispensabile e chiude quinta a 80 centesimi. Ora Swenn Larsson

9.38: Moltzan all’intermedio ha 23 centesimi di ritardo

9.37: Poco “delicata” la svedese Hector nella parte finale, oggi serve più precisione che potenza e per la svedese non è la specialità della casa, ritardo di 71 centesimi, quarto posto. Ora Moltzan

9.36: Hector è in ritardo di 37 centesimi all’intermedio

9.35: Recupera qualcosa la tedesca Duerr nel finale, 26 centesimi di ritardo come Popovic per lei, secondo posto. Ora Hector

9.34: Ritardo di 29 centesimi all’intermedio per Duerr

9.33: Si è praticamente piantato nella neve lo sci di Popovic che è riuscita comunque a tagliare il traguardo. Ora Duerr

9.32: E’ arrivata facendo di fatto una capriola la croata Popovic, non dovrebbe avere saltato una porta, l’atleta si rialza e sembra non avere problemi, ritardo di 26 centesimi

9.32: Ritardo di 29 centesimi di Popovic all’intermedio

9.31: Prova apparentemente buona per la slovacca Vlhova che chiude la sua gara con il tempo di 51″30. Ora Popovic

9.29: Vlhova al cancelletto di partenza

9.26: Questa la lista delle partenti dello slalom di Kranjska Gora:

1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

2 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

9 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

10 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

13 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

17 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

21 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

22 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

23 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

24 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

25 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

26 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

27 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

28 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

29 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

30 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

31 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

32 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

33 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

34 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

35 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

36 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

37 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

38 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

39 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

40 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

41 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

42 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

43 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

44 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

45 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

46 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

47 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

48 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

49 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

50 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol

51 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol

52 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

53 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

54 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Nordica

55 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

56 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

57 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Fischer

58 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

59 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

60 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

61 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

62 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

63 325119 GIM Sohui 1996 KOR

64 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle

65 325161 CHOI Taehee 2005 KOR

66 516697 JAIMAN Mida Fah 2002 THA

9.24: La prima manche dello slalom odierno è stata tracciata dal tecnico croato Goran Racki, la seconda manche sarà tracciata dal tedesco Markus Lenz

9.21: Qualche segnale di crescita lo ha lanciato Lara Della Mea, con una top-15 a Killington e il 21mo posto di Lienz che potrebbero far presagire qualcosa di buono nella seconda parte della stagione. Per le due azzurre, come sempre, l’obiettivo è confermarsi ad alti livelli in seconda manche, alla ricerca della continuità. Ci si attende una risposta anche da Martina Peterlini, la migliore delle italiane a Levi ma fuori dalle prime trenta negli ultimi tre slalom. Non ci sarà al via invece Federica Brignone.

9.18: Le azzurre dello slalom hanno fatto vedere buone cose nelle prime tre gare stagionali, soprattutto in quella disputata sulle nevi americane, mentre sia a Courchevel, sia a Lienz le azzurre hanno faticato con la sola Lara Della Mea al traguardo nella seconda manche in Austria. Marta Rossetti deve risalire di colpi dopo due passaggio a vuoto rincorrendo la condizione della prima parte di stagione quando ha ottenuto il miglior risultato in carriera, un 5° posto che per i nostri colori nella specialità mancava dal 2017 con Chiara Costazza a Squaw Valley.

9.15: Attenzione anche alle austriache, Katharina Truppe e Katharina Liensberger che hanno collezionato un terzo gradino del podio a testa in questo primo scorcio di stagione e ad una Michelle Gisin che piano piano sta tornando sui suoi livelli abituali e a fine dicembre è tornata sul podio a Lienz..

9.12: Senza dubbio la terza freccia dell’arco dello slalom sembra poterla scoccare la tedesca Lena Duerr, ormai da un paio d’anni solida realtà dei pali stretti femminile. Chi è già salita sul podio in stagione è la croata Leona Popovic, che però è apparsa in difficoltà nelle ultime gare disputate; scheggia impazzita la sua connazionale Zrinka Ljutic, classe 2004 dal talento cristallino e capace di tutto, dalla gara da podio all’uscita dopo poche porte.

9.09: Se nelle prime due gare a Levi la campionessa olimpica di specialità aveva dimostrato una superiorità schiacciante, salvo uscire nella seconda manche della seconda gara, da Killington le gerarchie hanno visto tornare davanti la statunitense, su un pendio su cui però si è sempre esaltata, a Courchevel Vlhova ha piazzato la grande rimonta nella seconda manche vincendo la sua seconda gara stagionale e a Lienz è stato nettissimo il predominio dell’americana. Un’altalena interessante che potrebbe proseguire in Slovenia.

9.06: Sarà un nuovo appuntamento della saga del duello Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova che al momento sembrano non avere rivali in questa specialità. Anche oggi sembra difficile vedere alzare le braccia al cielo a una sciatrice che non sia l’americana o la slovacca, sia per lo stato di forma sia per ciò che ci hanno detto gli ultimi anni. In stagione la situazione vede Shiffrin in vantaggio 3-2 sulla slovacca che vorrà cercare di pareggiare il conto e guadagnare terreno nella classifica di specialità.

9.03: Va in scena sulla pista slovena, un po’ rovinata dalla pioggia battente di ieri, il sesto slalom della Coppa del Mondo 2023-2024, il primo del nuovo anno, che potrebbe essere molto importante nell’economia della classifica di Coppa del Mondo, sia generale che di specialità.

9.00: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla diretta live dello slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile

