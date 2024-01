Sci alpino, Tommaso Sala fa sognare l’Italia ed è 3° ad Adelboden a metà gara! Altra uscita di Vinatzer

Doppietta norvegese nella prima manche dello slalom di Adelboden. Come sempre gara pazza ed imprevedibile quando si corre tra i rapid gates ed in vetta davanti a tutti c’è Alexander Steen Olsen, partito con il pettorale numero 15, che ha preceduto di soli 5 centesimi il connazionale Atle Lie McGrath, con quest’ultimo protagonista di un clamoroso errore poco prima del ripido, che gli ha sicuramente fatto perdere molti decimi. In ogni caso una prova eccellente per i due nordici, con la Norvegia che sogna un’altra doppietta come lo scorso anno, quando vinse Lucas Braathen proprio davanti a McGrath.

Notizie super positive arrivano anche dai colori azzurri grazie ad un fantastico Tommaso Sala. Il lombardo, smaltiti i problemi di inizio stagione, tira fuori una prima manche eccezionale, concludendo al terzo posto a 23 centesimi dalla vetta della classifica. Si può davvero sognare un risultato clamoroso, ma Sala dovrà essere bravo a gestire ora la pressione per un podio che manca all’Italia praticamente da due anni (Razzoli terzo a Wengen nel 2022).

La lotta per il podio e per la vittoria è comunque apertissima, con i distacchi che comunque sono contenuti. Al quarto posto c’è il tedesco Linus Strasser (+0.38), che ha preceduto l’austriaco Manuel Feller (+.045) ed un clamoroso Samuel Kolega.

Il croato, partito con il pettorale 25, si è inserito in sesta posizione a pari merito con il norvegese Henrik Kristoffersen a 50 centesimi da Steen Olsen. Completano la Top-10 gli svizzeri Ramon Zenhaeusern (+0.65) e Marc Rochat (+0.72) e l’austriaco Michael Matt (+0.80).

Distacco oltre i due secondi per Tobias Kastlunger (+2.06) e Stefano Gross (+2.26). Da segnalare l’uscita di Alex Vinatzer, che proprio non riesce ad ingranare in questa stagione in slalom. I progressi fatti in gigante sembrano aver quasi fatto perdere il ritmo tra i rapid gates all’altoatesino, che continua a faticare molto.

FOTO: LaPresse

