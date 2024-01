LIVE Marocco-Sudafrica, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: i Leoni dell’Atlante sfidano i Bafana Bafana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Marocco–Sudafrica, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024, competizione calcistica in corso di svolgimento in Costa d’Avorio. Il primo turno della fase a eliminazione diretta si chiude con il match tra i Leoni dell’Atlante e i Bafana Bafana: la vincente della sfida di questa sera incrocerà ai quarti di finale Capo Verde.

Il Marocco è reduce da un percorso più che positivo nel suo girone: i nordafricani hanno conquistato il primato del gruppo F a quota 7 punti, frutto di due successi e un pareggio, confermando lo status da candidata al successo finale. I semifinalisti dell’ultima edizione dei Mondiali, il cui unico titolo continentale risale addirittura al 1976, sono determinati come non mai nel cercare di entrare quantomeno tra le prime quattro, traguardo che manca da vent’anni.

Il Sudafrica, d’altro canto, ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale grazie al pareggio ottenuto con la Tunisia nell’ultima giornata della fase a gironi, centrando così la seconda posizione nel gruppo E. Quest’oggi il compito per i sudafricani sarà arduo, considerando il tosto e ben più attrezzato avversario che si troveranno di fronte, ma i Bafana Bafana proveranno a far saltare il banco per ritornare tra le migliori otto dopo cinque anni.

il cui via è programmato alle ore 21.00.

