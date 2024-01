Pallanuoto femminile, l’Italia avrà un tabellone da brividi: corsa in salita verso il pass olimpico

Lo scontro diretto tra Italia e Spagna agli Europei di pallanuoto femminile aveva un’importanza smisurata, perché fungeva da spartiacque per il cammino del Setterosa ad Eindhoven (Olanda). Vincere avrebbe garantito un cammino estremamente favorevole, tuttavia le azzurre hanno incassato una sonora sconfitta da parte delle vice-campionesse del mondo per 14-8.

A questo punto le ragazze allenate dal ct Carlo Silipo dovranno fare i conti con un tabellone veramente da brividi. Ricordiamo che la rassegna continentale assegna un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Con Olanda e Spagna già qualificate, in quanto finaliste degli ultimi Mondiali, le azzurre dovranno terminare il torneo davanti ad Ungheria e Grecia (uniche altre due nazionali competitive in Europa, considerando l’esclusione della Russia) per staccare il tagliando per la Francia e tornare ai Giochi dopo l’assenza di Tokyo 2020.

Ai quarti di finale, che andranno in scena martedì 8 gennaio, l’Italia si troverà di fronte proprio l’Ungheria, sconfitta sia dall’Olanda sia dalla Grecia e terza nel girone B. Le magiare dovranno dunque transitare dal playoff, dove non avranno problemi nel superare la modesta Repubblica Ceca. La stella dell’Ungheria resta la 32enne Rita Keszthelyi, che in passato ha sempre provocato dolori alle azzurre; sempre temibile anche il centroboa di origine neozelandese Rebecca Parkes, difficile da marcare.

Per sperare di rimanere in corsa per il pass olimpico, le azzurre dovranno dunque battere l’Ungheria e avanzare in semifinale. Qui troverebbero le campionesse iridate in carica, nonché padrone di casa, dell’Olanda. Proprio Italia-Olanda fu la semifinale dell’ultimo Mondiale e furono le orange a prevalere per 9-8 dopo un match tiratissimo.

L’approdo in finale garantirebbe la qualificazione a Parigi 2024 solo se il Setterosa si ritrovasse di nuovo davanti la Spagna; qualora invece la sfida fosse con la Grecia, allora servirebbe il titolo continentale per timbrare l’agognato tagliando. Esiste anche la possibilità che il pass a cinque cerchi venga assegnato nella finale per il bronzo, ma solo a condizione che nell’atto conclusivo si fronteggino Olanda e Spagna, sulla carta le due compagini migliori del lotto.

