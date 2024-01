LIVE Camila Giorgi-Azarenka, Australian Open 2024 in DIRETTA: serve un capolavoro contro la ex n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno degli Australian Open tra Camila Giorgi e Viktoria Azarenka.

L’Italia ha piazzato al secondo turno del primo Slam stagionale femminile Jasmine Paolini, quest’oggi ci proveranno Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Quest’ultima avrà un compito molto difficile, visto che di fronte a lei il sorteggio le ha messo davanti la bielorussa Viktoria Azarenka. Ex numero uno del mondo per la prima volta nel gennaio 2012, ha conquistato i suoi unici due titoli Major proprio qui, nel 2012 e nel 2013.

L’azzurra dal canto suo ha raggiunto il terzo turno del torneo australiano ben 5 volte, senza mai essere riuscita a issarsi fino agli ottavi di finale, cosa riuscitole al Roland Garros e agli Us Open. L’ex numero 26 del mondo vuole ottenere uno scalpo, importante anche in chiave ranking, visto che è scivolata fuori dalle prime 50 giocatrici del mondo e in questo torneo difende i 90 punti del terzo turno.

Ci sono ben 4 precedenti. Parziale in equilibrio, con due incontri vinti a testa, di cui uno molto datato e sull’erba vinto da Giorgi. Gli ultimi due, l’anno scorso a Miami e nel 2019 a Toronto sono stati vinti dalla bielorussa. Non resta dunque che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match che prenderà il via sulla Margaret Court Arena dopo Ruud-Ramos Vinolas e non prima delle 4.00.

Foto: International Tennis match

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...