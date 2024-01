Basket: la Virtus Bologna sfida l’Alba Berlino con l’obiettivo del 14° successo stagionale in Eurolega

Ancora poco più di 24 ore di attesa e poi la Virtus Bologna scenderà in campo per disputare la 19ma giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. Domani alle 19:00, infatti, i ragazzi di Luca Banchi sfideranno in trasferta l’Alba Berlino (alla Mercedes-Benz Arena): l’obiettivo della squadra emiliana sarà vincere per continuare a sognare in grande.

Le V Nere sono reduci dal grandissimo successo di misura in casa contro il Bayern Monaco (85-83) e, più in generale, dalla nona affermazione casalinga consecutiva. Tutti risultati che, sommati a diverse ottime prestazioni anche in trasferta, hanno permesso ai ragazzi di Banchi di guadagnarsi addirittura il secondo posto in Eurolega con un record di 13-5, a 3 vittorie di distanza dal Real Madrid, attualmente primo con 16-5.

Domani la Virtus Bologna andrà dunque a caccia del 14° successo stagionale, ma vincere non sarà semplice. Questo perché dall’altra parte del campo ci sarà una squadra che, nonostante le tante difficoltà palesate in questi mesi e il pessimo piazzamento in classifica (penultimo posto con un record di 3-15), può contare su alcuni elementi che potrebbero creare qualche grattacapo a Shengelia e compagni. Su tutti il centro Johannes Thiemann (14.0 punti e 5.3 rimbalzi di media finora) e Sterling Brown (11.9 punti), ma attenzione anche all’italiano Matteo Spagnolo (6.7 punti di media e reduce dall’ottima prova da 15 punti nella sconfitta di due giorni fa contro lo Zalgiris). Dovrebbe invece mancare l’altro azzurro Gabriele Procida.

Per vincere la Virtus Bologna dovrà giocare una partita di grande attenzione. Sarà necessario il contributo di tutti, a partire dai top (da sottolineare che finora il miglior giocatore in Europa per la compagine emiliana è stato Tornike Shengelia con i suoi 16,1 punti, 6.2 rimbalzi e 3.8 assist di media), fino ad arrivare ai giocatori che partiranno dalla panchina, che dovranno poi tenere il ritmo alto quando saranno mandati in campo per far rifiatare gli altri. Da ricordare che la Virtus Bologna non avrà a disposizione Jordan Mickey, Ognjen Dobric e Devontae Cacok, ma potrà contare sui nuovi arrivati Ante Zicic e Rihards Lomazs.

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...