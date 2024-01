L’Italia ha vinto le Olimpiadi Invernali giovanili 2024! Apoteosi nel medagliere con un giorno di anticipo

L’Italia ha vinto le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024. Il Bel Paese si è imposto nel medagliere generale della competizione multisportiva riservata alle giovani promesse che animeranno il futuro del panorama internazionale. Si tratta di un trionfo epocale per la nostra Nazione, perché è ottenuto in una manifestazione organizzata dal CIO (il Comitato Olimpico Internazionale). Per la prima volta nella storia gli azzurri sono riusciti a primeggiare in una graduatoria di così grande prestigio e importanza a livello mondiale.

I migliori risultati alle Olimpiadi Estive sono stati il secondo posto a Los Angeles 1932 (con 12 ori) e la terza piazza a Roma 1960 (con 13 sigilli), anche se il record di trionfi risale a Los Angeles 1984 (14, utili per il quinto posto nel medagliere). In campo invernale, invece, bisogna risalire ai quarti posti di Grenoble 1968 (con 4 ori) e Lillehammer 1994 (con 7 ori). Nell’ultima edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili, andata in scena a Losanna nel 2020 (poco prima della pandemia), l’Italia si fermò al 12mo posto con 2 ori.

L’Italia ha conquistato matematicamente il primo posto con una giornata di anticipo: giovedì 1° febbraio saranno messi in palio gli ultimi cinque titoli, ma la compagine tricolore non può più essere superata dalla Germania (distante tre ori, ma assente nel curling doppio misto, nella gara a squadre di pattinaggio artistico e nell’halfpipe maschile di snowboard) e dalla Francia (lontana quattro ori, ma fuori nel curling e nello snowboard).

L’Italia svetta dall’alto di 11 ori, una cifra esorbitante e che certifica ulteriormente la caratura di questa apoteosi: nelle precedenti quattro edizioni mai nessuna Nazione aveva superato quota dieci titoli. Nel bottino azzurro figurano anche 3 argenti e 4 bronzi, per un totale di 18 medaglie (come la Cina e gli USA, mentre la Germania è a 19 podi e la Francia a 17). La Germania è ferma a 8 ori, la Francia è a quota 7.

A mettersi maggiormente in luce in questa edizione dei Giochi Giovanili è stata Flora Tabanelli, capace di imporsi nel Big Air e nello slopestyle di sci freestyle. Spicca anche il grande domino nello slittino con i trionfi di Manuel Weissensteiner e Philipp Brunner nel doppio maschile, di Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler nel doppio femminile, di Leon Haselrieder nel singolo maschile.

Nello sci alpino si è festeggiato con Camilla Vanni (oro nel superG) e Giorgia Collomb (oro in gigante, da affiancare all’argento in combinata e al bronzo in slalom). Due ori dal biathlon con Carlotta Gautero (sprint) e la staffetta mista composta da Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Hannes Bacher e Michel Deva. Federico Pozzi ha giganteggiato nella sprint a tecnica libera (sci di fondo).

MEDAGLIERE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI GANGWON

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Italia 11 3 4 18 2 Germania 8 5 6 19 3 Francia 7 4 6 17 4 Cina 6 9 3 18 5 Austria 5 6 5 16 6 Corea del Sud 5 6 4 15 7 Stati Uniti 4 9 4 17 8 Svezia 4 4 3 11 9 Canada 3 2 0 5 10 Olanda 3 1 1 5 10 Gran Bretagna 3 1 1 5 12 Finlandia 3 0 4 7 13 Giappone 2 3 7 12 14 Lettonia 2 3 1 6 14 Slovenia 2 3 1 6 16 Nuova Zelanda 1 2 4 7 17 Danimarca 1 2 0 3 18 Svizzera 1 1 5 7 19 Kazakistan 1 0 2 3 19 Polonia 1 0 2 3 19 Repubblica Ceca 1 0 2 3 22 Ungheria 1 0 1 2 23 Norvegia 0 4 3 7 24 Australia 0 2 1 3 25 Slovacchia 0 1 2 3 26 Ucraina 0 1 1 2 27 Thailandia 0 1 0 1 27 Tunisia 0 1 0 1 27 Turchia 0 1 0 1 30 Brasile 0 0 1 1 30 Spagna 0 0 1 1 30 Romania 0 0 1 1 # Totale 72 72 73 217

