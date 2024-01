Lara Gut-Behrami favorita per la Coppa del Mondo? Quando torna Shiffrin e le gare rimanenti

Lara Gut-Behrami si è scatenata nel mese di gennaio, dimostrando di essere in uno stato di forma davvero eccezionale. La fuoriclasse svizzera ha conquistato tre vittorie in Coppa del Mondo (superG di Altenmarkt, superG di Cortina d’Ampezzo, gigante di Kronplatz) ed è salita sul podio in altre tre occasioni (seconda nel gigante di Kranjska Gora e nella discesa libera di Cortina, terza nel superG di Altenmarkt).

L’elvetica sembra avere fiutato la grande occasione dopo la brutta caduta di Mikaela Shiffrin nella prima gara sull’Olympia delle Tofane e infatti da quel momento ha raccolto due successi, un secondo e un quinto posto in quattro gare. Un bottino sontuoso che, in contumacia della formidabile statunitense, ha permesso alla rossocrociata di portarsi al secondo posto in classifica generale e con un ritardo di soltanto 95 punti dall’americana, che sembrava avere ormai chiuso i conti nella corsa verso la Sfera di Cristallo.

La 32enne ha così riacceso la lotta, anche se nel fine settimana in arrivo non potrà usufruire delle gare veloci di Garmisch per operare il sorpasso. La poca neve nella località tedesca ha obbligato gli organizzatori a cancellare l’evento (che non verrà recuperato in un’altra stazione sciistica), ma Lara Gut-Behrami ha tutte le carte in regola per provare a vincere la seconda Coppa del Mondo generale della carriera dopo l’apoteosi 2016.

Molto dipenderà da quando rientrerà Mikaela Shiffrin. Si vocifera che possa ripresentarsi al cancelletto di partenza per le prove tecniche di Soldeu il 10-11 febbraio. Si attendono comunque conferme sulla sua effettiva presenza ad Andorra per gigante e slalom. Al netto del rebus sul rientro, restano comunque due incognite: l’americana sarà subito capace di fare la differenza dopo la brutta caduta e tornerà a cimentarsi prontamente in discesa e superG? Due interrogativi le cui risposte faranno tutta la differenza del mondo

Lara Gut-Behrami potrebbe essere favorita dal calendario. La Campionessa Olimpica di superG potrà infatti fare affidamento su quattro discese (due a Crans Montana, una a Kvitfjell, una a Saalbach) e cinque superG (uno a Crans Montana, due in Val di Fassa, uno a Kvitfjell, uno a Saalbach), senza dimenticarsi che potrà fare punti pesanti in gigante (ha vinto a Kronplatz…) e che sono previsti ancora tre eventi tra le porte larghe (uno a Soldeu, uno ad Are, uno a Saalbach).

Shiffrin dovrà vincere i tre slalom rimanenti (sarà la super favorita tra Soldeu, Are e Saalbach) dove l’avversaria non gareggia e cercare di restare davanti alla rivale in gigante, per poi vedere cosa succederà tra discesa e superG. La Coppa del Mondo sembrava chiusa soltanto fino a sette giorni fa, ora è clamorosamente riaperta e la fuoriclasse svizzera bussa con fare insistente al trono della padrona del Circo Bianco, che ha alzato al cielo il trofeo nel 2017, 2018, 2019, 2022, 2023.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

10 febbraio Gigante a Soldeu (Andorra)

11 febbraio Slalom a Soldeu (Andorra)

16 febbraio Discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

17 febbraio Discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

18 febbraio SuperG a Crans Montana (Svizzera)

24 febbraio SuperG in Val di Fassa (Italia)

25 febbraio SuperG in Val di Fassa (Italia)

2 marzo Discesa libera a Kvitfjell (Norvegia)

3 marzo SuperG a Kvitfjell (Norvegia)

9 marzo Gigante ad Are (Svezia)

10 marzo Slalom ad Are (Svezia)

16 marzo Slalom a Saalbach (Austria)

17 marzo Gigante a Saalbach (Austria)

22 marzo SuperG a Saalbach (Austria)

23 marzo Discesa libera a Saalbach (Austria)

Foto: Lapresse