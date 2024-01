La finale degli Australian Open si vedrà in chiaro? I possibili scenari e il precedente del 2021

L’Italia è per la prima volta in finale agli Australian Open. Jannik Sinner si giocherà il titolo nel primo Slam della stagione contro il vincitore della seconda semifinale tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev, al momento in campo. I diritti del torneo sono di Eurosport, con il match che sarà dunque visibile su Eurosport 1 e sulle piattaforme streaming di Sky (NOW e SkyGo), Discovery+, DAZN ed il sito di Eurosport. Ma esiste anche la possibilità che la partita possa essere trasmessa in chiaro.

La possibilità è data dalla delibera dell’Agcom, esattamente la numero 131/12, che prevede la trasmissione sui canali generalisti di eventi sportivi di pubblico interesse. In pratica, la stessa norma con cui durante lo scorso maggio vennero trasmesse su Tv8 la finale di Europa League tra Roma e Siviglia e quella di Conference League tra Fiorentina e West Ham.

A giocare a favore di questa opzione anche il precedente di Wimbledon 2021: Matteo Berrettini arrivò in finale sui campi dell’All England Club e Sky, che deteneva (e detiene ancora) i diritti dello Slam sull’erba, ha optato per la diretta in chiaro su Tv8. In passato invece la Rai mandò in onda le finali del Roland Garros di Francesca Schiavone e Sara Errani.

Detto questo però, non è assolutamente automatica la trasmissione in chiaro della partita di Jannik Sinner. Tornando alla delibera dell’Agcom, per il tennis le manifestazioni prese in esame sono le semifinali e le finali di Coppa Davis e Fed Cup, alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, e degli Internazionali d’Italia, sempre alla presenza di atleti tricolore. Molto dipenderà dunque dalla volontà di Discovery, che detiene i diritti degli Australian Open 2024. Semmai si dovesse optare per mandare la partita in chiaro, la piattaforma utilizzerebbe il canale 9 per poter mandare nell’etere la sfida.

Foto: LaPresse