La discesa di Kitzbuehel inizierà in ritardo: cosa è successo e il nuovo orario

Il meteo fa i capricci. Ci sono delle complicazioni in vista della prima discesa maschile del fine-settimana dell’Hahnenkamm-Rennen a Kitzbuehel, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli uomini-jet saranno protagonisti sulla Streif e il via della prova era previsto originariamente alle 11.30.

Tuttavia, il tutto è stato posticipato di un’ora per via della nebbia calata sulla parte alta del tracciato. Per questo, la giuria ha deciso di stabilire un nuovo orario (12.30) con la speranza che le condizioni meteorologiche possano migliorare.

Un appuntamento particolarmente atteso, dopo quanto accaduto a Wengen. Si torna a gareggiare, posteriormente ai trionfi di Marco Odermatt e alle polemiche sulle troppe gare in successione che hanno caratterizzato il week end sulla Lauberhorn. Gli incidenti ad Alexis Pinturault e ad Aleksander Aamodt Kilde hanno destato non poca sensazione a riguardo.

Vedremo, quindi, se si potrà gareggiare quest’oggi. Nel caso, sarà aperta la caccia a Odermatt, in cerca del suo terzo sigillo consecutivo in discesa. Tra i principali avversari si spera vi sia anche Dominik Paris, che nelle prove cronometrate non ha rischiato più di tanto, ma sa come vincere su questa pista (3 vittorie in discesa).

Foto: LaPresse