Sorpresa Matteo Berrettini: sarà al Kooyong Classic insieme a Sinner!

L’edizione 2024 degli Australian Open si avvicina e i tennisti stanno affinando la loro preparazione per arrivare al meglio al primo Slam dell’anno. Non è stata una off-season semplice per Matteo Berrettini. Il giocatore romano, lontano dai campi dopo l’infortunio negli US Open 2023, ha deciso di non prendere parte alle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane per via di un fastidio al piede.

A Montecarlo poi le sensazioni sono state migliori e Berrettini ha affrontato la trasferta australiana, in compagnia del suo nuovo tecnico, Francisco Roig. Vista la necessità di disputare almeno qualche partita e ritrovare il feeling, Matteo sarà tra i partecipanti del Kooyong Classic, classica esibizione pre-Australian Open, in programma dal 10 al 12 gennaio.

Oltre a Jannik Sinner, quindi, ci sarà anche il classe ’96 del Bel Paese che così cercherà almeno di avere delle indicazioni sul suo livello attuale. L’ordine di gioco di ciascuna delle tre giornate verrà svelato sempre nel pomeriggio australiano antecedente ed è noto che nella nottata italiana (01.00) di mercoledì 10 Sinner farà il proprio esordio contro il padrone di casa, Marc Polmans.

Il regolamento, da questo punto di vista, non pone alcun veto e quindi potrebbe anche accadere che un tennista possa scendere in campo anche tutti e tre i giorni della manifestazione. Il roster dei partecipanti, quindi, sarà il seguente: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Andy Murray, Stan Wawrinka, Zhang Zhizhen, Dominic Thiem, Marc Polmans, Milos Raonic e Marin Cilic. Tra le donne, oltre alla russa Mirra Andreeva, ci sarà la presenza della spagnola Paula Badosa.

