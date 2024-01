Jannik Sinner al Kooyong Classic: l’esibizione dove anche chi perde continua a giocare

Da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaio il Lawn Tennis Club di Melbourne ospiterà il Kooyong Classic 2024, tradizionale torneo di esibizione che si disputa nella vecchia sede degli Australian Open (fino al 1987) a pochi giorni dall’inizio del tabellone principale del primo Major della nuova stagione tennistica. Grande attesa in chiave azzurra per Jannik Sinner, che ha scelto di non prendere parte a eventi ufficiali ATP in preparazione dello Slam aussie.

L’azzurro è sicuramente uno degli osservati speciali in questa edizione del Classic, che vedrà in azione anche il danese Holger Rune, il norvegese Casper Ruud, il russo Karen Khachanov, l’americano Frances Tiafoe, lo scozzese Andy Murray, lo svizzero Stan Wawrinka, il cinese Zhizhen Zhang, l’austriaco Dominic Thiem, l’australiano Marc Polmans, il canadese Milos Raonic e il croato Marin Cilic.

Il n.4 del ranking mondiale giocherà due o tre partite nell’arco della kermesse, in base agli accordi stabiliti tra l’altoatesino e gli organizzatori. Il regolamento dell’evento infatti non pone alcun veto e quindi è possibile vedere un tennista giocare in tutte e tre le giornate previste, pur avendo rimediato in precedenza una o più sconfitte.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...