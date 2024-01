Perché sono stati rimandati i match di Arnaldi e Bronzetti a Brisbane: i punteggi prima dell’interruzione

La pioggia ha fatto capolino sulla città di Brisbane e ha costretto gli organizzatori a interrompere i match di primo turno in cui erano impegnati gli italiani. Si ritornerà in campo domani (martedì 2 gennaio), sperando che l’acqua non complichi ulteriormente la situazione sul cemento della località australiana, dove vanno in scena i primi tornei dell’anno in avvicinamento agli Australian Open.

Matteo Arnaldi stava fronteggiando l’ungherese Marton Fucsovics nell’ATP 250. Il magiaro aveva vinto il primo set al tie-break (7-5) e si era portato in vantaggio per 1-0 nella seconda frazione. Il ligure avevano appena incominciato il proprio turno di battuta (15-0) prima dello stop a causa del maltempo. Il punteggio dettagliato prima dell’interruzione: Matteo Arnaldi vs Marton Fucsovics 6-7(5), 0-1 e 15-0.

Lucia Bronzetti stava invece affrontando la statunitense Ashlyn Krueger nel WTA 500. L’azzurra aveva primeggiato nel set d’apertura (6-4), ma nella seconda frazione l’americana era riuscita a operare il break (3-2) e si stava apprestando al proprio turno di battuta quando l’incontro è stato sospeso. Il punteggio dettagliato prima dell’interruzione: Lucia Bronzetti vd Ashlyn Krueger 6-4, 2-3 e servizio per l’americana.

Foto: Lapresse

