Hockey ghiaccio: Repubblica Ceca e Finlandia vincono a Gangwon 2024 nella seconda giornata del torneo a sei

Termina la seconda giornata di competizioni per l’hockey su ghiaccio a sei alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Anche oggi, domenica 28 gennaio, si sono disputati quattro incontri, due per la categoria maschile e due per quella femminile.

La Repubblica Ceca al termine di un match combattutissimo ha superato di misura la Slovacchia, passando per 3-2. La Finlandia ha invece avuto la meglio sui padroni di casa della Corea del Sud, chiudendo i conti con il punteggio di 3-1.

In campo femminile partita senza storia tra Giappone e Norvegia, terminata per 5-1 in favore delle asiatiche. Vittoria netta poi anche per la Germania che regolato la Francia per 4-0.

Domani, lunedì 29 gennaio, si disputeranno Svezia-Giappone (torneo femminile), USA-Repubblica Ceca (torneo maschile), Svizzera-Germania (torneo femminile) e Canada-Finlandia (torneo maschile).

