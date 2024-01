Hockey ghiaccio, Olimpiadi Giovanili Invernali: Italia, una vittoria e una sconfitta nella seconda giornata

Il percorso dell’Italia femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Giovanili Invernali di Gangwon 2024 continua. Nella giornata odierna, di domenica 21 gennaio, le azzurre, dopo aver battuto ieri la Turchia, hanno messo a referto una sconfitta e una vittoria.

In ordine cronologico, la formazione tricolore è stata dapprima superata 4-3 dalla Cina, in mattinata, per poi rifarsi con lo score di 15-4 sull’Australia.

Nel maxi girone a 8 squadre, che poi verrà ridotto al passaggio a sole 4 squadre verso le semifinali, l’Italia occupa ora la terza piazza: 6 punti, su 3 incontri disputati, e una differenza reti di +12, a fronte di 23 reti segnate e 11 subite.

Domani le azzurre saranno nuovamente in pista: all’inizio contro l’abbordabile Messico e poi in un match ostico contro le padrone di casa della Corea del Sud.

