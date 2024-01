Guglielmo Bosca si esalta a Garmisch e conquista il primo podio in carriera. Ma che beffa Allegre…

Una dolorosa beffa in una giornata meravigliosa. Uno straordinario Guglielmo Bosca si regala il primo podio della carriera in Coppa del Mondo nel superG di Garmisch, ma il milanese ha assaporato anche la possibilità di vincere. A spezzare il sogno dell’azzurro è stato il francese Nils Allegre, che, a sua volta, conquista la sua prima vittoria della carriera. Una stagione veramente clamorosa per la Francia, che purtroppo toglie nuovamente il successo all’Italia come era accaduto a Kitzbuehel tra Sarrazin e Schieder.

Allegre ha costruito la sua vittoria nella parte alta, chiudendo alla fine con 18 centesimi su un Guglielmo Bosca davvero bravissimo e che conferma la strepitosa crescita nella specialità del lombardo, che era stato quinto a Wengen qualche settimana fa.

Sul podio ci sale uno svizzero, ma clamorosamente non è Marco Odermatt, ma il compagno di squadra Loic Meillard, che ha concluso la sua gara a 25 centesimi dal vincitore. Odermatt, invece, si è dovuto accontentare del quarto posto a 28 centesimi dalla vetta, mancando il podio per la seconda volta in stagione nelle gare da lui disputate.

Quinto l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.32), che ha preceduto il norvegese Adrien Smiseth Sejersted (+0.45) e lo svizzero Stefan Rogentin (+0.48). Distacchi comunque ravvicinatissimi e all’ottavo posto ha concluso Dominik Paris (+0.54), che ha perso oltre quattro decimi nella parte centrale. Completano la Top-10 il sempre più convincente svizzero Franjo Von Allmen (+0.61) con il pettorale 44 e l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.63). Undicesimo il secondo grande favorito, il francese Cyprien Sarrazin (+0.64).

